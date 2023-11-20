В кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера новогодней сатирической комедии «Дворец» Романа Полански

16 ноября в кинотеатре «Москва» при поддержке девелоперской компании Capital Group и Бренда «Онегин» состоялась светская премьера фильма «Дворец», снятого легендарным оскароносным режиссером Романом Полански. В главных ролях задействован феерический актерский состав в лице Микки Рурка, Фанни Ардан, Джона Клиза, а также актера Александра Петрова, который представил картину гостям премьеры. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года.

«Дворец» – сатирическая комедия из жизни неприлично богатых c россыпью гротескных и невероятно уморительных персонажей. 31 декабря 1999 года, роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Их ожидает ночь, полная причуд, пороков и странностей.

В Россию громкую картину с новогодним настроением привезла кинопрокатная компания Про:взгляд. В широком прокате РФ фильм «Дворец» стартует 23 ноября 2023.

Премьерой фильма «Дворец» главный премиальный кинокомплекс столицы «Москва» отметил свои 9 лет. После окончания официальной части для всех гостей вынесли праздничный торт весом 25 кг от шеф-повара ресторана.

Директор по маркетингу кинотеатра «Москва» Елена Чехоева:

«Мы счастливы уже на протяжении 9 лет дарить вам возможность смотреть кино в самом центре столицы с максимальным комфортом, и благодарны всем нашим гостям, которые остаются с нами эти годы. Впереди у нас большие планы и яркие премьеры, как и сегодня».

Глава кинопрокатной компании Про:взгляд Татьяна Долженко:

«Фильм «Дворец» это незаслуженно забытый жанр кино guilty pleasure, которое смотреть и стыдно и смешно и хочется повторить. Замечательно, что гостям премьеры удалось отбросить предрассудки и насладиться зрелищем».

Сам Александр Петров посетил премьерный показ вместе с женой Викторией, мамой Алевтиной Анатольевной, сестрой Екатериной и другими близкими. Актер был с восторгом встречен зрителями.

Александр Петров:

«Съемки у Романа Полански были абсолютно как сон. Феномен его личности и магия вокруг него связаны только с одним — его искренним желанием жить. Мой герой — человек серьезный, но Полански смотрит на него с юмором, как и на всех остальных персонажей».

Гостями премьерного показа стали: Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Дмитрий Маликов, Алла Михеева, Алена Хмельницкая, Анастасия Меськова, Александр Энберт, Дмитрий Исхаков, Алена Ахмадуллина, Зельфира Трегулова, Константин Андрикопулос, Екатерина Кабак, Евгения Кривцова, Анна Чурина, Дарья Повереннова, Таня Геворкян, Яна Крайнова, Женя Малахова, Александра Киселёва и другие.

Сергей Бурунов: «Очень интеллигентное, обаятельное и изящное кино. Было смешно и новогоднее настроение однозначно удалось поймать».

Леонид Ярмольник: «Замечательное кино! А Сашка Петров – счастливый человек, он снялся у Полански. Об этом можно мечтать всю жизнь, а он сделал это в 34 года. Такой состав, юмор – это просто невероятно. Зависть! Зависть! Зависть! Но хорошо, что завидую я белой завистью. Очень за Сашку рад!»

Алена Ахмадуллина: «Очень весёлый, позитивный, невероятный фильм. Рекомендую!»

Дмитрий Маликов: «Гротеск! Петров – молодец!»

Алла Михеева: «Супер! И такой грим специально сделан. Очень классно!»

Женя Малахова: «Фильм отлично подходит для просмотра перед новогодними праздниками. Он дает такую атмосферу отдыха, расслабления и веселья. И, конечно, хочу поздравить наших артистов: Антона Пампушного и Александра Петрова. Но особенно я рада за Пампушного, потому что мы с ним из команды одного актерского агентства. Поздравляю!»

Евгения Кривцова: «Очень-очень забавный фильм! Конечно, там такой своеобразный юмор, но это так весело и легко смотреть. Выходишь из зала с такой классной улыбкой на лице и приподнятым настроением, понятно. Перед Новым годом рекомендую посмотреть каждому!»

Александра Киселева: «Гротеск и сатира – узнаваемый стиль Романа Полански. Было много юмора, неожиданных ходов – спойлерить не буду, но зрители в середине фильма точно будут удивлены событиями, которые начинают развиваться. И, конечно же, очень радостно за Александра Петрова. Такой необычный актерский ансамбль – все друг с другом так не похожи, но в этом и фишка: казалось бы, несочетаемые персонажи в этом конкретном фильме начинают играть совершенно новыми, яркими красками. Ну и новогодняя атмосфера в картине царит во всю, поэтому я особенно советую сходить на фильм, чтобы подписаться этим предпраздничным настроением».

Фото с премьеры: Алексей Молчановский