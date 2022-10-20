В Matras.ru рассказали о трендах обустройства спальни

Специалисты интернет-гипермаркета матрасов, кроватей и спальных аксессуаров Matras.ru рассказали о трендах и покупательских интересах осенью 2022 года.

После летнего затишья и периода отпусков на рынок спальных изделий постепенно возвращается спрос. Внимание покупателей вновь привлекают товары, созданные для домашнего комфорта, в частности – удобные ортопедические матрасы и мебель.

Замещение импорта и акцент на минимализм

В сегменте мебели царствует импортозамещение. Как отметили в Matras.ru, более 98% заявок поступает на российские и белорусские кровати. Этому способствует стабилизация цен и запуск осенних распродаж, которые продлятся вплоть до января.

Однако не все позиции одинаково популярны. Этой осенью россияне все чаще покупают кровати отечественных брендов в стиле минимализм, со скандинавскими мотивами, кровати из массива. Не обделены вниманием покупателей и мягкие кровати повышенной комфортности – с большими изголовьями и тактильно приятной обивкой.

В сегменте функциональной мебели, как и годом ранее, лидерство удерживают кровати с подъемными механизмами и встроенными «стенками», когда изголовье выполняет функцию ниши или полочки. А вот кровати с выдвижными ящиками, по всей видимости, уже интересуют покупателей не так сильно.

Двухъярусные кровати, причем не только в контексте обустройства детской, можно считать молодым трендом. Их все чаще выбирают для рационального использования доступного пространства в квартирах-студиях, небольших апартаментах и хостелах.

Ортопедические матрасы – комфорт в цене

В категории ортопедической продукции больше всего заявок приходится на изделия средней ценовой категории с комбинированными наполнителями – натуральным или искусственным латексом, бикокосом и кокосовой койрой.

Безусловным лидером можно назвать и матрасы с независимыми пружинами – блоками S500 и S1000, которые обеспечивают правильную поддержку, максимальную адаптивность спальной поверхности.

Матрасы и подушки с наполнителями «мемориформ» и «меморикс», которые обладают «эффектом памяти», тоже в тренде. Несмотря на то, что их присутствие в изделие влияет на ценник, многие россияне инвестируют в свой ежедневный комфорт.

Как и в случае с кроватями, отечественные матрасы покупаются активнее импортных, а тот факт, что российские фабрики успели перейти на рельсы частичного импортозамещения еще несколько лет назад, играет на руку нашим брендам.