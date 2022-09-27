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Алексей Бобровский

V Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE Fest

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  • 27 Сентября 202216:04

 В "Манеже" 22 сентября открылся юбилейный V Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE Fest. Концепция V фестиваля ARTLIFE — «Слияние Вселенных». Сегодня мир изменился, и самое важное в нём — создавать безопасное пространство для диалога на основании общих ценностей.

В 2022 году на фестивале представили 260 работ из России, Китая, Словакии, Франции, Тайваня, Испании, Греции, Казахстана и других стран. Авторы представили произведения в семи техниках — масло, акрил, пастель, акварель, стрит-арт, fashion-иллюстрация.

Один из ярких участников фестиваля – Мишель Корман, художник из Франции. Чтобы представить свое творчество, он лично приехал в Москву. Его графичные сказочные картины посвящены цветам и садам.

Художник из Таджикистана Азам Атаханов работает в технике пуантель и создает мозаики на полотне. Его картины отличает самобытность и обращение к религиозным мотивам.

Михаил Денисов – российский художник, который представил работу на тему католицизма. Его диптих соединяет реализм и абстракцию. В ней доминирует редкий оттенок выжженного красного цвета.

 

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