В Москве наградили лауреатов Международной литературной премии имени С. А. Есенина «О Русь, взмахни крылами - 2023»

Награждение дипломантов и лауреатов Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами - 2023» состоялось 5 октября в «Столыпинском» зале Союза Писателей России. Более 1200 заявок со всего земного шара, почти год работы Большого жюри, и торжественное чествование 25 победителей.

Международная литературная премия имени С. А. Есенина «О Русь, взмахни крылами - 2023» - знаковое событие в поэтическом и культурном мире. Учрежденная Союзом писателей России и Национальным фондом развития культуры, туризма и ремёсел «Осиянная Русь» в 2005 году Премия уже в 10 раз (раз в два года) награждает литературоведов и поэтов и является одной из самых старейших и независимых премий в литературном мире. В этом году на церемонию приехали участники из Воронежа, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Рязани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы, Московской области, Дагестана и даже Сирии. «Есенинка 2023» увеличила количество номинаций - теперь их 11: к десяти добавилась еще одна - «Победное слово», в которой участвуют поэты, принимающие участие в СВО.

На церемонии собрались более 70 почитателей творчества поэта, чтобы погрузиться в мир поэзии, литературы и высокого искусства. Традиционно церемонию награждения открыл заместитель председателя Комитета, председатель отборочного жюри Международной литературной Премии им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами - 2023», член Союза писателей России, ЛНР и ДНР, лауреат многих литературных премий, поэт, писатель и публицист Дмитрий Дарин. Первой номинацией стала «Интернет-поэзия», обладателем которой стал писатель, академик Российской академии естественных наук Сергей Еремеев. Анна Бабинцева получила второе место.

В номинации «Дебют», где принимают участие поэты, только начинающие свой творческий путь, победила Наталья Дудина, которая пишет всего 7 лет и начала свой творческий путь после того, как основала ансамбль народной и казачьей песни «ЛюбоЖить». Заслуженное первое место и почетная наградная статуэтка вместе с Натальей улетели в Воронеж. На втором месте Наталья Солнцева из Москвы, а третье досталось тоже москвичке - Катерине-Молнии-Гореловой.

Отметило жюри премии и работу издательств, популяризирующих творчество Сергея Есенина: награду в этой номинации получила «Детская литература». Почетную статуэтку и диплом за первое место вручили главному редактору Ирине Котуновой за то, что издательство уже почти 90 лет вносит огромный вклад в популяризацию литературы среди юного поколения и регулярно выпускает книги С.А. Есенина.

Не остались без внимания Премии работы старшего научного сотрудника отдела фольклора Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук Елены Самоделовой, которая более 30 лет занимается изучением творчества Есенина. Высокая оценка жюри, а также второе место в номинации «Взыскующим взглядом» - лучшая награда за труды. Первое место досталось Сергею Субботину, ведущему научному сотруднику Отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья, члену Есенинской группы ИМЛИ. Сергей Субботин принимал участие в подготовке и издании академического Полного собрания сочинений С. Есенина, за что удостоен премии Рязанской области им. С.А. Есенина в области литературы и искусства, а также является одним из авторов-составителей «Летописи жизни и творчества С.А. Есенина».

В номинации «Переводы» первое место досталось литератору из Сирии, который давно живет в Москве и влюблен в русскую литературную классику - Низар Канаан. Он более 40 лет занимается переводами русской классики на арабский, английский и немецкий языки, из которых 15 - творчество Сергея Есенина и Александра Пушкина. Второе - Абдурагиму Абдурахманову (литературный псевдоним Рагим Рахман). Он много лет занимается переводами творчества Сергея Есенина на табасаранский язык, и прилетел на церемонию награждения из Дагестана из города Дербент.

Первое место в новой номинации «Победное слово» разделили сразу два поэта, но если у Станислава Ведринцева получилось приехать на премию и лично получить наградную статуэтку и диплом победителя, то Алексею Шорохову награда будет отправлена организаторами, так как после проведенных двух месяцев в госпиталях Алексей снова вернулся на фронт.

В номинации «Честь и достоинство» для тех, кто трудится во благо развития русского слова и популяризации творчества поэта Сергея Есенина, награда досталась Ирине Булгаковой, заведующей библиотекой № 186 имени С.А. Есенина. Благодаря труду Булгаковой в библиотеке состоялось открытие новой музейной экспозиции, которая отражает жизнь и творчество поэта на 7 выставочных витринах. Она принимала участие в создании проекта «Генеалогическое древо семей Есениных-Титовых», а также является одним из организаторов «Есенинских чтений», на которые съезжаются есениноведы и почитатели поэзии со всей России. Ирина является членом Международного общества «Радуница», награждена почетными знаками, благодарственными письмами, грамотами за активную деятельность по пропаганде и популяризации поэтического наследия СА. Есенина, вот и жюри «Есенинки 23» тоже решило отметить ее достижения.

Самая главная номинация - «Большая премия» была в этот раз многочисленной. Две петербурженки Стефания Данилова и Марианна Соломко разделили третье место, второе место досталось поэтессе из Петрозаводска Ольге Гусевой, чей сборник стихов нашел отклик в сердцах жюри. Первое место, 100 000 рублей, а также наградная статуэтка с ликом Есенина и диплом достались Члену Союза писателей России Анатолию Вершинскому из города Раменское Московской области. Многолетний опыт, солидный поэтический стаж и мастерство владения формой и словом, а также многочисленные поэтические книги, сборники переводов, исторических очерков и статей, множество наград международных и всероссийских конкурсов - все говорит о том, что «Большая премия» - по праву заслуженная награда за большой и трудный поэтический путь.

Премия оценивает не только поэтические и исследовательские работы, но и творчество в сфере кино, театра и телевидения, посвященное Сергею Есенину. В номинации с одноименным названием первое место досталось рязанскому исполнителю, автору музыкально-поэтического спектакля «Знакомый ваш Сергей Есенин» Алексею Свиридову. Алексей является солистом Рязанской областной филармонии, лауреатом международных конкурсов, членом Союза театральных деятелей РФ, участником проектов, организованных министерством культуры, Фондом Андрея Первозванного и Российским Императорским домом.

Концертную программу церемонии награждения дополнили вокальные номера от участников номинации «Песенное слово». Жанна Вавилова и Владимир Иванов из коллектива Олега Колесникова «Струны души» (г. Наро-Фоминск, Московская область) исполнили несколько композиций из программы «Сыпь тальянка!», созданную на основе творчества Есенина. В этой программе отразилась вся любовь к народному поэту и за нее коллектив получил третье место в номинации. Второе место досталось артистке из Новосибирска Анастасии Лысяковой, которая также исполнила несколько песен на стихи Сергея Есенина. Первое место жюри присудило артисту из Нижнего Новгорода Александру Шалунову. Александр - певец, продюсер, лауреат всероссийского и международных конкурсов, в том числе международного конкурса «Большая романсиада», обладатель бархатного баритона, солист Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ.

Почетными гостями премии и вручантами Премии стали кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Максим Скороходов, руководитель сайта esenin.ru Сергей Трифонов, Председатель Комитета Премии, Первый секретарь Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии Геннадий Иванов, Народный артист России Сергей Никоненко, директор Московского государственного музея С.А.Есенина Олег Робинов, главный редактор Издательства «Вече» Сергей Дмитриев, и другие.

«Мы с Дмитрием Дариным дружим давно, еще с тех пор, когда меня отметило жюри премии. Тогда еще наградами были бронзовые статуэтки с Есениным в виде березовых листочков. С тех пор я прихожу на его творческие вечера, на презентации его книг. Я так надеюсь, что должен появиться поэт такого же уровня как Александр Пушкин или Сергей Есенин. Они очень похожи, и датами жизни в том числе. Я в это верю и жду, что и в этом веке вот-вот должно взойти очередное солнце Русской поэзии. Возможно именно Премия покажет, что такие поэты уже среди нас», - прокомментировал народный артист России, Сергей Никоненко.

Все призеры и победители премии получили наградные статуэтки из мастерской народного художника Российской Федерации Николая Селиванова, выполненные его сыном - известным скульптором Василием Селивановым.

«Есенинка» всегда собирает теплых и очень близких по духу людей. Премия отличается особой системой отбора, которая обеспечивает объективную оценку творчества. Именно поэтому она является одной из старейших и независимых литературных премий России. Поэзия - это не стихи. Это переправа от сердца к сердцу, переливание душ. Мы верим, что может появиться новое поколение поэтов, которые подхватят литературную мощь Сергея Есенина, смогут нести и сохранять ее дальше от поколения к поколению. И только тогда станет ясно, сможет ли кто-то еще разжечь тот великий костер, которые разжег Сергей Есенин в сердцах людей», - прокомментировал заместитель председателя Комитета, председатель отборочного жюри Международной литературной Премии им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами, член Союза писателей России, ЛНР и ДНР Дмитрий Дарин.