В Москве наградили лидеров отечественного бизнеса и культуры

20 апреля 2024 года в Москве состоялась Церемония награждения VI Национальной Премии в области бизнеса и культуры «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС ПРЕМИЯ: ТОП 20 успешных бизнес-проектов».

Ежегодный всероссийский конкурс уникальных предпринимательских и культурных проектов реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства Культуры РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, а также Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» и Союза пиарщиков России.

По традиции торжественное событие в легендарном ресторане «Яръ» посетили представители органов власти и крупного бизнеса, федеральных и международных СМИ, а также знаменитые деятели искусства и селебритис.

По оценке Светланы Листопадовой, учредителя Премии и Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер», главного редактора журналов Melon Rich и Finance Times, оргкомитет мероприятия приближается к важному рубежу: «В следующем году нам исполнится 7 лет. За это время мы доказали, насколько важно, когда бизнес и культура идут рука об руку».

«Такие мероприятия, как сегодняшнее, направлены на поддержку лучших предпринимателей, потому что здесь представлены разные бизнесмены из разных отраслей. И всегда можно найти того, с кем сможешь выстраивать успешное сотрудничество» - подчеркнул Председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза.

Руководитель Управления в Центре диверсификации оборонно-промышленного комплекса ФГУП «ВНИИ «ЦЕНТР» МИНПРОМТОРГ РОССИИ Дмитрий Лопухин заметил, что количество конкурсантов увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии: «Премия стала символом успеха и мощным трамплином для талантливых стартаперов».

«Главное для успешного дела - уверенность в себе и чёткое понимание куда двигаешься, то есть стратегия. С гордостью понимаю, что конкурс, в Экспертном Совете которого я состою уже не первый год, входит в стратегию лидеров российского бизнеса» - заявил председатель Комиссии по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, член экспертного совета национальной бизнес-премии Егор Иванков.

Председатель Союза Пиарщиков России и директор продюсерского центра «Останкино» Мария Тарханова поделилась «кухней» работы жюри: «С этого года система оценки номинантов пополнилась не только экспертно-технологическими, но и Человеческими – с большой буквы этого слова – параметрами». Начальник отдела государственной службы и противодействия коррупции Управления Министерства культуры Российской Федерации по Центральному Федеральному Округу Аурика Ершова отметила: «Подобного рода конкурсы могут существенно повысить уровень российской корпоративной культуры».

В начале Церемонии с приветственной речью к участникам Премии обратился Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Тимур Ханды отметил важность расширения географических границ конкурса, поздравив с победой национально-культурный проект Республики Саха.

Лауреатом в номинации «Уникальный продукт года» стала интеллектуальная деловая настольная игра для живого общения «Потолкуем?». Награду «За разработку интеллектуальной настольной игры, способствующей живому общению и обогащению словарного запаса» получила Анна Агеева-Дзукаева - создатель продукта, который смело можно назвать «русским образовательным брендом».

«Потолкуем?» — это не просто языковая «Мафия». Игра, во-первых, популяризирует красивый, грамотный и богатый русский язык, а во-вторых, прокачивает целых спектр когнитивных и речевых навыков», - отметила Агеева-Дзукаева.

«За внедрение индивидуальной образовательной траектории и адаптивного обучения» Премией «Инновация года в области образования» наградили Центр дополнительного профессионального образования «Образовательные технологии» Skillbox. В 2023 году легендарная компания представил первую на российском рынке нелинейную модель онлайн-обучения, основанную на проблемно-ориентированном подходе. Ученики приобретают знания на практике, формируя комплексное представление об изучаемом предмете.

«С каждым годом всё больше «Иван Васильевичей» меняют профессию. Например, к нам уже обратилось более 400 000 человек с целью «перепрошивки» в IT - специалистов. Новая система обучения позволит освоить весь набор знаний и навыков максимально «практично» и быстро», - рассказала Марина Харахордина, руководитель методического отдела Skillbox.

«Экспертом года в области IT» «За выдающимся достижениям в роли менеджера в ключевых проектах в области финтех и платежных систем» награжден Вадим Грепан, менеджер ключевых проектов в области финтех и платежных систем компании BPC, член экспертного совета Премии Рунета, член экспертного клуба РАЭК, член жюри международного конкурса Globee Award. Лауреат считает, что удостоился такой высокой награды благодаря «прокачке» собственной компетенции: «Менеджеру важно уметь работать с рисками - хороший специалист умеет предвидеть и грамотно обрабатывать риски».

«Тренером-коучем года по фитнесу и велнесу» стала обладательница титула «Тренер года-2023», кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Мария Пономарева. Награждённая «За уникальный тренировочный метод, который помогает восстановить двигательную активность после травм, снизить риски травматизации и увеличить спортивные показатели, необходимые для победы на спортивных турнирах» подсказала, как «втянуться» в «спортивный режим»: «Для начала стоит настроиться на лёгкую 45-минутную тренировку - в процессе неё у Вас начнут вырабатываться нейромедиаторы - «гормоны счастья», которые сподвигнут работать над собой еще и еще!».

Татьяна Стецкая, управляющий двух дополнительных офисов системообразующего банка, эксперт банковского сектора с 2019 года, стала «Руководителем года в банковском секторе». Получив Премию «За выдающиеся достижения в управлении двумя дополнительными офисами системообразующего банка, а также за значительный вклад в оптимизацию расходов банка» Татьяна рассказала, как смогла сократить расходы для банка на 19 миллионов рублей: «Мы сделали офис «безналичным» — отменили работу кассы, прекратив работу с наличными деньгами. После этого банк отказался от инкассации как от ненужной услуги, что позволило отказаться от затрат на страхование кассы».

«Бизнес персоной года» стала Анастасия Насибуллина - исполнительный директор ООО «ТЕРСИС Упак» - компании с 30-летним опытом производства укупорочных средств для крупнейших ликёроводочных заводов России и ближнего зарубежья.

Награда «За значительный вклад в развитие отрасли укупорочных средств, успешное управление компанией в течение многих лет и поддержание высоких стандартов качества продукции» более, чем заслуженная. Анастасия персонально курирует все направления работы предприятия, на котором трудятся 250 человек. Лауреат рассказала, на какие качества обращает внимание при подборе сотрудников: «В первую очередь это доверие, клиентоориентированность. У нас есть документ «Журнал точек роста», с помощью которого мы прорабатываем допущенные ошибки и двигаемся дальше».

Победителем в номинации «Интернет-маркетолог года» «За успешное применение методик SEO-продвижения на различных рынках и создание авторских курсов» стал Александр Ласкавнëв, создатель 3-х авторских курсов по SEO-продвижению, после прохождения которых ученики открывали свои агентства либо создавали успешные проекты.

«Очень важно иметь качественный SEO-текст, который будет оптимизирован под запросы пользователей. В таком случае продукт будет проще найти и узнать о нём необходимую информацию», - советует начинающим SEO-специалистам Александр.

«За разработку метода прогнозирования возможности сжигания непроектных топлив на ТЭС» «Инженером года в энергетической отрасли» стал Олег Мочалов. Энергетик-легенда Дальнего Востока имеет уникальный опыт в сфере модернизации производства тепловой и электрической энергии. Олег участвовал в создание цифровой модели Владивостокской ТЭЦ - одного из ключевых достижений в области цифровизации энергетики.

«Модель включает в себя аналитическую характеристику, основанную на методе регрессионного анализа, позволяющую увеличить эффективность работы оборудования, снизить затраты и повысить надежность энергоснабжения», - поделился результатами разработки лауреат.

«Этнокультурным брендом России» стал национально-исторический научно-экспериментальный проект «Якутская арт-терапия (хомусо-терапия и тойуко-терапия) для лечения детей с задержкой речевого развития».

«За успешное использование методов хомусотерапии и тойукотерапии в детском центре восстановительного лечения» награждена Алевтина Эверстова, Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, Заслуженный врач Республики Саха (Якутия), лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П.А. Петрова в области здравоохранения, к.м.н., главный врач ГАУ РС(Я) «Поликлиника N1».

«Вместе с соавторами проекта Афанасьевой Дарией и Аржаковой Степанидой мы почти два года потратили на изучение научных исследовательских работ в области хомусотерапии и тойукотерапии. И сегодня национальные инструменты нашего края официально используются в детском центре восстановительного лечения в Поликлинике 1 Республики Саха (Якутия) с 2019 года. За это время метод виброакустической помощи показал свою эффективность не только при задержке речевого развития, но и в целом - для восстановительных процессов детского организма», - отмечает Алевтина.

«Инженером года в области искусственного интеллекта» стал Али Кужугет – «отец Тувинской Википедии», известный своими достижениями в области компьютерной лингвистики и машинного обучения.

Али Кужугет внёс значительный вклад в развитие цифрового контента на тувинском языке, создав первый русско-тувинский переводчик на базе искусственного интеллекта. Его работа обеспечивает качество перевода и способствует сохранению культурного наследия. Также занимался созданием и развитием электронной энциклопедии на родном языке.

Получив награду«За вклад в развитие цифрового контента на тувинском языке», Али подобрал самые теплые и важные слова: «Я родился в Кызыле в семье учителей, мать - преподаватель тувинского языка и литературы, отец – математик и физик. Благодарю своих родителей за воспитание и мотивацию! Спасибо!».

Лауреатом в номинации «Инженер года» стал Константин Селезнев, технический директор Группы Компаний «РадиоМедСинтез», председатель регионального отделения Российского общества инженеров строительства, профессиональный Инженер Национальной палаты инженеров и АТЭС, федеральный строительный эксперт. Автор многих методик, в том числе методики по укреплению грунтов методом струйной цементации, которая сейчас выступает как пособие для строительно-монтажных компаний в России, получает награду «За лидерскую роль в инженерном сообществе».

«Главный лозунг строительной отрасли Российской Федерации - «Мы строим будущее!» - продукт строительной деятельности служит людям десятки, а, зачастую, и сотни лет. Стройте свое будущее сами - оно зависит только от вас! Благодарю Экспертный Совет Премии за награду!».

«Лидером рынка краткосрочной аренды» стала Наталия Березовская - руководитель компании The Loft Studio Moscow. Награду «За весомый вклад в цифровизацию и развитие сферы краткосрочного размещения гостей» Наталья получила за внесение серьёзного вклада в цифровизацию данной отрасли. Внедрение автоматизированной интернет-платформы позволило выйти на бесконтактное оперативное заселение гостей, а также - удаленный найм и обучение персонала.

Награду «За развитие и внедрение BIM-технологий в проектировании зданий» в номинации «Предприниматель года в технологическом бизнесе» вручили Константину Резанову - владельцу и руководителю ряда компаний в секторе проектирования и инжиниринга на Дальнем Востоке. Константин стал «первым за Уралом», кто начал внедрять в проектирование зданий BIM-технологий - информационное моделирование зданий и сооружений (3D-моделирование).

Лауреатом в номинации «Топ-менеджер года» «За значительные успехи в улучшении финансовых показателей и качества услуг в Jumeirah Hotels & Resorts в Дубае» стал бизнес-эксперт Нугзар Макаридзе, который снизил расходы на продукты питания и напитки, внедрил инновационные методы управления затратами, показав выдающиеся результаты в обеспечении качества от ведущих аудиторов. Нугзар также получил высокий рейтинг Forbes и сыграл ключевую роль в успешном запуске путеводителя Michelin в Абу-Даби.

Алексей Шастов, генеральный директор и владелец компании "Покрышка.ру" стал «Предпринимателем года» «За внедрение инновационных сервисов для подбора шин и дисков». «Покрышка.ру» - один из первых отечественных интернет-магазинов в шинной тематике. Также Алексей первый создал и внедрил инновационный сервис «Шинный калькулятор», позволяющий рассчитать изменения внешних размеров колеса. Придумал схему бесплатной доставки шин с рентабельностью для компании. Оборот фирмы составляет более 150 млн рублей в год.

Награду «За разработку и внедрение скоринговой схемы для принятия решений о возможности финансирования стандартных сделок без дополнительного ожидания» в номинации «Риск-менеджер года» получила Оксана Цигипало, коммерческий Директор компании "Технологии лизинга", член Ассоциации профессиональных Директоров. Оксана разработала и внедрила в компании скоринговую схему для принятия решений о возможности финансирования стандартных сделок без дополнительного ожидания.

В номинации «Предприниматель года в сфере финтех» «За создание финтех-проекта ITMonsters, специализирующегося на IT-разработках в сфере финансов с использованием ИИ» победил Смелов Сергей - серийный предприниматель в финтех-сфере. С 2014 года Сергей развивает финтех-сервис «Бустра». В 2023 году бизнесен создал новый финтех-проект ITMonsters, специализирующийся на IT-разработках в сфере финансов с использованием ИИ.

Награду «HR Tech года» получила компания Skillaz - лидер российского рынка HR Tech, разработавший платформы для автоматизации управления персоналом для таких холдингов как «Росатом», РЖД, «Перекресток», «Мегафон», «М.Видео» и многих других.



«Визионером года» стал Александр Мельников - создатель цифрового сервиса KYFO, автоматизирующего услуги питания, проживания и трансфера пассажиров с использованием посадочных талонов.

Подробнее о всех Лауреатах: Лауреаты 2024 - NATIONAL BUSINESS AWARDS (melonrich.ru)

В финале Церемонии, которая длилась более 6-ти часов, к гостям обратилась Светлана Листопадова, учредитель Премии и Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер»:

«Дорогие лауреаты, номинанты, гости! Наши участники живут в разных городах России, работают в разных сферах. Однако каждый точно может сказать: я - лидер, я – личность, я - участник Национальной Бизнес Премии! Мы – семья единомышленников, преданных своему делу и своей стране».

Партнеры мероприятия: ГК "САЛЮС", РОСПП, Общероссийская Федерация Футбола в залах, Агентство JK AGENCY, T.Sleep, Men'sPriority, Вай Тай, MonEtoile, SAFAR-TRAVEL, Елена Белоус, «Следуй за цветами», Beauty by #orLOVA, Дистрибьютерская компания «Воды здоровья», Винодельня «ВАЙНКРАФТ», федеральная кондитерская сеть «ТортоФФ», «Кизлярский коньячный завод», видеопродакшен AMcinema.

Информационные партнеры: Газета «Комсомольская правда», пресс-центр «Известия», онлайн бизнес-журнал Finance Times, глянцевые журналы DOM&podium, Melon Rich, Информационное агентство InterMedia, журнал Банковское дело, Smooth Radio (Россия), Портал «МОСКОВИТ». Всемирные новости - News-w.org и другие.

Текст: Эльдар Захаров, Даниил Картушов

Руководитель пресс-службы: Александра Македонская