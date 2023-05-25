В Москве подписано первое в мире соглашение о сотрудничестве детских бизнес-сообществ

15 мая 2023 года в Москва-Сити прошла уникальная деловая встреча, ключевым событием которой стало подписание партнерского соглашения между двумя детскими бизнес-сообществами. Подобный документ подписывается впервые в России и, возможно, в мире.

Ассоциация женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» и Фонд содействия и поддержки детского инновационного предпринимательства «Предпринимательство – детям» заявили о создании платформы, на которой юные предприниматели смогут воплотить свои мечты и идеи. «Бизнес дети» и «Йоко» – это проекты, направленные на повышение финансовой грамотности у детей.

Принимая во внимание эту высокую миссию, было принято решение о коллаборации между двумя детскими сообществами с целью проведения совместных мероприятий, обмена опытом и оказания организационной и информационной поддержки для развития и популяризации детского предпринимательства в России.

Встреча прошла в неформальной обстановке, однако юным предпринимателям удалось создать атмосферу настоящей бизнес-встречи, на которой участники рассказывали о путях монетизации своих проектов, делились опытом работы с различными компаниями и строили планы на будущее.

Открыла мероприятие Мария Жукова, директор предпринимательской школы «Путь к успеху»: «Предпринимательством нужно заниматься с раннего возраста. Человек становится успешным после нескольких попыток. Чем больше этих попыток и чем раньше ты их предпринимаешь, тем раньше у твоего труда появится результат. Дети, которые уже начали свой путь к цели, достигнув совершеннолетия, будут обладать большим опытом и знаниями».

Как сказала Алла Аргунова, основатель Фонда содействия и поддержки детского инновационного предпринимательства: «Детям полезно пробовать себя в разных сферах. Сейчас очень важно погружать себя в разные направления. Важно изучать все тренды и использовать полученные знания в том деле, которое нравится тебе больше всего. Ребёнку особенно важно найти ту сферу, где у него будут гореть глаза».

Генеральный директор Ассоциации женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» Александра Закирова поделилась с нами планами на будущее: «Я рада, что мы смогли подружить два бизнес-сообщества. После подписания соглашения мы составим дорожную карту и увеличим число подобных мероприятий. В наших планах совместное участие в бизнес-форуме, реалити-шоу о юных предпринимателях».

О важности будущего документа рассказала руководитель проекта «Бизнес Дети», юрист Екатерина Ксенофонтова: «Сегодня официально два детских сообщества подпишут соглашение о партнёрстве. Подобного соглашения ещё нет в мире. Я считаю, что официальный документ поможет детям закрепить договоренности и чувствовать себя более значимыми».

В этот день не только дети, но и взрослые символично в торжественной обстановке подписали соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» и Фондом содействия и поддержки детского инновационного предпринимательства «Предпринимательство – детям». Целью сотрудничества организаций является объединение усилий для развития детского и юношеского предпринимательства, совместная реализация на практике предпринимательских, новаторских идей, а также развитие творческих и креативных способностей детей. По мнению основателей это позволит юным предпринимателям быть эффективными в их настоящей жизни, ставить цели и ответственно смотреть в будущее, создавая процветающее общество.

Мастер-класс для юных предпринимателей на тему «Коллаборации и партнёрства» провела ведущий бизнес-тренер Наталья Захарова. Участники встречи узнали о различии в этих видах взаимодействия компаний и подробнее разобрались в сотрудничестве различных брендов. В качестве интерактива резиденты из разных сообществ объединись и создали собственные коллаборации на основе личных проектов.

«Сегодня дети узнали, что коллаборация – это просто. Главное – идея, которая будет интересна и выгодна обеим сторонам», – поделилась главными тезисами мастер-класса Наталья Захарова.

А по завершению тренинга одна из участниц мероприятия Милания Кокорина презентовала первый проект, который «родился» в результате коллаборации, заявив: «Мы открыватели бизнес-мира детей!».

Вениамин Шаевич Каганов генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) поделился своим опытом создания первого стартапа, пожелал ребятам продуктивной совместной работы, а в завершении отметил наиболее активных и перспективных молодых предпринимателей и предложил им помощь в дальнейшем развитии.

«Предприниматель – это человек без возраста. Предприниматель – это состояние души, это работа с большой ответственностью. Но те, кто имеет склонность к предпринимательству, обязательно должен это попробовать. Нужно идти вперёд и не разочаровываться!», – посоветовал начинающим бизнесменам Вениамин Каганов.

Деятельность Ассоциации АРФГ ведется на основе и в целях содействия реализации основных положений Стратегии повышения финансовой грамотности 2017-2023 гг., это дает возможность реализации проектов и инициатив в сфере финансового просвещения, в связи с чем еще одним ключевым событием встречи стало подписание соглашения о партнерстве между Ассоциацией женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» и Ассоциацией развития финансовой грамотности, целью которого стало развитие эффективного сотрудничества в области формирования финансовой культуры и повышения финансовой грамотности населения, реализации совместных программ, в том числе совершенствование образовательных программ и обеспечение инновационной поддержки детских бизнес-проектов.

Ключевым проектом в рамках общей работы Фонда содействия и поддержки детского инновационного предпринимательства «Предпринимательство – детям» и Ассоциации женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» является Евразийский Чемпионат детских и молодежных предпринимательских инициатив «Путь к успеху». Совместное участие в таком крупном инновационном мероприятии, которое состоится 10 июня 2023 года, станет важнейшим событием в работе двух сообществ. А создание коллаборации сообществ «Йоко» и «Бизнес Дети» – отправной точкой для продуктивного сотрудничества Фонда и Ассоциации.

Как отметила Алла Аргунова, сегодня крайне важно «вовлекать детей в бизнес-сферу»: «Это здорово, что есть предпринимательские клубы, которые вовлекают детей в бизнес-сферу. В этих школах есть взрослые, которые научат ребят не бояться активной деятельности».

Текст: Егор Румянцев, Melon Rich