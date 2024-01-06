В Москве прошел Первый Всероссийский Форум и Премия общественного признания «Достойные дела»

Первый Всероссийский Форум и Премия общественного признания «Достойные дела» состоялись в Москве 27 декабря. Организатором мероприятия благотворительным фондом «Достойная память» были отмечены многие общественные деятели, предприниматели и некоммерческие общественные организации за активную социально-общественную и благотворительную деятельность.

Номинантами премии стали более девяноста человек. Среди них волонтёры, благотворители, представители государственных структур и средств массовой информации – неравнодушные люди, готовые помогать в реализации добрых дел, общественно-полезных проектов и программ, направленных на оказание помощи нуждающимся.

«Я испытывала гордость. Гордость за то, что премией отмечены такие замечательные люди, которые долгие годы занимаются столь важными делами на благо Родины», – поделилась впечатлениями лауреат премии, общественный деятель Елена Пахомова.

На вручении присутствовали и люди, которые самостоятельно или в составе организаций помогают и поддерживают жителей освобожденных территорий: «Главная цель, чтобы таких мероприятий, как эта премия, было больше. Чтобы в жизни каждого человека наконец-то стало популярно и модно открывать в себе созидательную сторону», – прокомментировала общественный деятель и директор благотворительного фонда «Мир» Оксана Митрофанова.

Главной целью Форума было развитие эффективного взаимодействия между властью, некоммерческим сектором и бизнесом, повышение интереса к деятельности общественных объединений, освещение добрых дел некоммерческого сектора и бизнеса в решении социально-полезных, культурно-просветительских задач, сохранению исторической памяти.

Генеральный директор издательского дома Melon Group, общественный деятель, доцент кафедры журналистики МГИК Светлана Листопадова выступила на Форуме с предложениями, как построить эффективное взаимодействие Средств Массовой Информации с благотворительными организациями, бизнесом и органами власти для популяризации благих дел.

Тезисом издателя стала потребность в создании единой платформы для объединения и развития взаимодействия между единомышленниками в сферах: СМИ, бизнес, НКО, власть.

«Мне кажется, власть создает достаточное количество необходимых инструментов поддержки для некоммерческих организаций, общественных фондов и СМИ в том числе. Важно подавать информацию в современном ключе, охватывая и телевидение, и социальные сети, и интернет пространство, создавать интересный контент. Есть много актуальных и полезных тем в благотворительности для освещения, чтобы молодое поколение само могло разобраться в том, «что такое хорошо» – отметил директор направления по сохранению исторической памяти Фонда Алексей Трякин.

По окончании торжественной части гостей ожидал концерт. Параллельной программой Первого Всероссийского Форума и Премии общественного признания «Достойные дела» стали разнообразные мастер-классы, карнавал с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными героями и, конечно же, подарки для детей из малоимущих и многодетных семей, а так же детей военнослужащих СВО. В зале звучала музыка и веселый детский смех.

«Это мероприятие – это часть моей жизни, частичка меня самой и мне хотелось поделиться ей с окружающими. Важно отметить, что премия присуждалась за реальные заслуги и исключала какие-либо регистрационные взносы. Тем, кто не смог лично присутствовать на вручении мы обязательно передадим награды в январе 2024 года », - рассказала главный организатор и автор проекта, генеральный директор Благотворительного фонда «Достойная память» Анжела Скрипкараш.

Соорганизатором Форума и Премии стала «Национальная Ассоциация Специалистов Духовных и Философских Практик».

При поддержке: Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони; АНО Информационный центр по историко-правовой работе, направленной на сохранение памяти погибших при защите Отечества «Родина»; Центрального штаба формирования добровольческих батальонов, а также Министерств и ведомств, общественных организаций и бизнес структур; ООО «Первый Завод Крепежных Изделий», генеральный директор Синельников Евгений Александрович.

Генеральным информационным партнером выступила Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я ЛИДЕР».