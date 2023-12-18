В Москве прошла церемония награждения премии «Мама – ангел на Земле»

В Москве прошла церемония вручения ежегодной премии «Мама – ангел на Земле», Премия создана благотворительным фондом «Созвездие детских талантов» с целью повышения статуса женщины – матери, совмещающей материнский долг с успешной карьерой в разных областях, и призвана поощрить трудолюбивых и целеустремленных женщин, стремящихся проявить себя как яркие личности.

Ведущими мероприятия выступили: финалистка конкурса «Мисс Вселенная - 2008», телеведущая Вера Красова и заслуженный артист Удмуртии, Кавалер премии «Национальное достояние России» Валентин Форостяный, а также юные Варвара Осинцева, Полина Каньшина, Елизавета Кукушкина, Лев Крыжный и Анастасия Квашнина.

Церемония награждения прошла в формате концерта. Эстрадные номера сделали мероприятие незабываемым для каждого зрителя и создали волшебную атмосферу в зале. На сцене московского молодежного центра «Планета КВН» выступили: Юлия Лебеда (гимн «Ангел мама на земле»), Алла Рид («Маленький мой мужчина»), Анастасия Яицкая («Здравствуй, счастье»), Мария и Анастасия Толмачёвы («Мама»), Антон Зацепин и Чингиз Едильбаев («Мама»), Владимир Брилев («Мама»), Даниил Коваленко и Лев Крыжный («Необыкновенная»), Анжелика Агурбаш («Как звезда рождается любовь» и «Я буду жить для тебя»), Альбина Желудова («Богомолица»), оркестр «Яковлева» («Белая ночь»), Изабелла Шиханова («Лебеди»), Полина Каньшина («Путь за мечтой»), Ян Марти («Ангелы»), Павел Паскаль, Мария Титова и Лев Крыжной («А ты изобрети»), Юлии Лебеды, Саши Попова и Златы Гавриловой («Дружба»), Timalone («Невыносима» и «Время вспять»), дуэта баянисток «Ларго» («Русский танец»), оркестра «Яковлева» и ансамбля ложкарей «Задоринка» («Вдоль по Питерской»), Марты Мнацян («Я поцелую руки мамы»), дуэта «Ларго» и Стефании Мануховой («Валенки»), Оксаны Каньшиной («Стена»), Даниила Коваленко и Анири («Жизнь прекрасна»).

В этом году организаторы предусмотрели 16 номинаций. Так, в номинации «Мама-бабушка» победила Валентина Воронина, заслуженная артистка России и ведущая солистка московской концертной организации «Москонцерт». За вклад в развитие национального искусства Валентина Валентиновна награждена Орденом «За Заслуги перед Отечеством 2 степени!

Лауреатом в номинации «Мама-общественный деятель» стала Татьяна Федунова. Татьяна Анатольевна долгое время работала с молодежью на Дальнем Востоке, а сейчас занимает ответственный пост в Московском доме общественных организаций, где работает с некоммерческими организациями. Кроме того, она успешно строит литературную карьеру в качестве драматурга. «Для женщин важно определять их значимость. То, что они делают, не уходит бесследно – это серьезный вклад. Так как я работаю с некоммерческими организациями и благотворительными фондами, то вижу, что много организаций уделяют внимание многодетным мамами, мамам, оказавшимся в трудной ситуации, или мамам-героиням, которые остаются на заднем плане. Подсвечивать таких мам, я думаю, просто необходимо».

Александра Плотникова одержала победу в номинации «Мама-волонтер». Вот уже четыре года она, мать троих сыновей, принимает активное участие в организации мероприятий для многодетных семей. Помимо этого Александра Александровна – волонтер пункта сбора гуманитарной помощи.

«Мамой-учителем» года стала Дарья Щелкачева. Многодетная мама, она также работает в детском саду, руководит районным волонтерским центром и проводит занятия по детской йоге. «Я считаю, что яркость и насыщенность жизни зависит от нашего к ней отношения. Оптимизм и твердая уверенность в том, что ты делаешь, позволят добиться любой цели. Просто верьте в себя и свои силы!»

В 1996 году сына Зульманат Козихановой похитили прямо на улице. За полуторагодовалого малыша потребовали огромный выкуп, который ей с трудом удалось собрать. Однако из плена Зульманат Дадашевна вызволила не только своего сына, но и пятерых российских военнослужащих, за что и была удостоена премии в номинации «Мама-героиня».

Стойкий характер – это и про Елену Заикину. Она - капитан внутренней службы, старший инспектор отделения федеральной противопожарной службы по воспитательной работе и профессиональному обучению. А в свободное время увлекается вязанием, цветоводством и выпечкой. Елена Николаевна – мать пятерых детей и настоящая «Мама-спасатель»!

Лауреатами премии также стали: заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш («Мама-певица»), телеведущая и шеф-редактор Светлана Шевченко («Мама-Теледива») и руководитель телеканала «M Television» Евгения Машко («Мама-бизнесвумен»).

Партнерами премии стали: производитель продукции для детей и беременных женщин «Pigeon», парк развлечений «Сказка», поставщик электротехнического и светотехнического оборудования «Альянс», игровое пространство «ЛисаПарк», бренд детской косметики «BIMUNICA», производитель чая «Ahmad Tea», бренд детских подгузников «Merries» и косметический бренд «Bio-Oil».