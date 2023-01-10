В Москве прошла международная премия «The Women’s Business Awards - 2022»

18 декабря в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы в пятизвездочном отеле «МонАрх» прошла вторая премия «The Women’s Business Awards» международного делового сообщества «Женский бизнес».

Мир по-прежнему опирается на женщин. И сегодня идеи и дела женщин, их энергия и энергетика как никогда сильны и заметны. Женщины мечтают, создают уникальные проекты и бизнесы, меняют мир к лучшему. Обретая независимость и внутреннюю свободу, они в то же время сохраняют веру в лучшее и заботятся о своих семьях и близких.

Международный клуб «Женский бизнес» - это сообщество, которое призвано объединять тех, кто нашел свое призвание, добился успеха и готов делиться его секретами, а также всех тех, кто находится в начале этого интересного пути. Это вдохновение, безграничная любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникации и новые знакомства.

Установленные деловые связи помогают членам клуба делиться достижениями и обмениваться полезным опытом внутри сообщества, помогают развивать бизнес и дают возможность вывести его на новый уровень. Эксперты и менторы клуба являются безусловным примером силы духа, творческого и созидательного подхода к жизни. Они вдохновляют и помогают идти дальше, добиваться поставленных целей, мечтать и воплощать свои мечты в жизнь!

Ведущими премии стал несравненный ведущий Роман Огнев, а предновогоднее настроение создали яркие артисты, украсившее своим выступлением мероприятие Лиза Диез, Ирина Игнатюк, Сергей Эфрон, Валентина Тимощук, Надежда Гуськова, Марина Лисовец, Алексей Геращенко, Ифараджими Грейс Амимбола (Нигерия), Пардамеан Лаурентиус Раймонд Джуниор (Индонезия).

Не случайно символом премии является цветок лотоса. И не только потому, что это изысканный и утончённый цветок - в лотосе скрыт глубокий смысл и символизм. Это образ истока мира, производительной силы, символ возрождения, красоты, жизни, счастья, процветания, плодородности, чистоты и духовности. Как лотос существует в трех элементах - земля, вода и воздух, так и человек живет в трех мирах - материальном, интеллектуальном и духовном.

Лотос – это символ счастья, здоровья, долгой жизни, мудрости, а также символ премии «Женский бизнес». Обладателям этого таинственного символа становятся яркие и талантливые персоны, меняющие наш мир в лучшую сторону! Жизнестойкость — качество, прославившее лотос, а философия древних религий гласит, что люди должны жить в мире подобно лотосу, оставаясь всегда с чистой и нетронутой душой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕМИАНТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «THE WOMEN’S BUSINESS AWARDS – 2022»!

РИММА ШЕВЧЕНКО

MIRRA ONLINE

«За развитие личного бренда и инновационный подход к продвижению косметической компании MIRRA в индустрии прямых продажах»

Российская косметическая компания

MIRRA

«Лучшие бизнес - возможности сотрудничества в индустрии прямых продаж»

ТАТЬЯНА КОСЕНКО

КОНДИТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

ПРОРЫВ ГОДА

«За высокий профессионализм и креативный потенциал»

· НИКА ГАНИЧ

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

«Лучший автор гастрономических путеводителей»

· НАДЕЖДА ГУСЬКОВА

СПОРТ И МУЗЫКА

«За вклад в пропаганду спорта, здорового образа жизни и многогранный творческий потенциал»

· ПОЛИНА БЕРТЭН

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

« За вклад в развитие и популяризацию русской культуры»

· ЕКАТЕРИНА ВЕЛИЧКИНА

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Лучший женский наставник в сфере бизнеса и семейных ценностей»

· ЖАННА ДЫМЧЕНКО

ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

«За вклад в воспитание молодежи и активную общественную деятельность»

· ЕКАТЕРИНА МАНЬКО

КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

«За вклад в развитие международной культурной дипломатии и многогранный потенциал»

· ЗУЛЬФИЯ ВЕДЕРНИКОВА

TIME TO GROW

ДИРЕКТОР ГОДА

«За личный вклад в развитие бренда, оптимизм и работу с полной отдачей»

НАТАЛЬЯ ТОЛСТАЯ

ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

«Лучший звездный психолог и автор книг о психологии»

Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU и международного делового сообщества «Женский бизнес»: «Хочу выразить огромную благодарность премиантам, партнерам и гостям премии, что доехали к нам по десятибалльным московским пробкам и провели этот воскресный вечер с нами. А также поблагодарить нашу команду и группу поддержки – вы лучшие! От всей души желаю всем успехов, благополучия и процветания! Ваш яркий талант, амбиции и достижения меняют мир вокруг в лучшую сторону. Участие в премии и получение номинации открывает перед вами широкие возможности для взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами, появляется прекрасная возможность рассказать свою историю, продемонстрировать опыт и поделиться достижениями, укрепив свой статус и подтвердив авторитет! Мы ждем вас вновь на грандиозном мероприятии, которое состоится в декабре 2023 года! До новых встреч!»

Организатор премии: коммуникационное агентство DVSTYLEMEDIA.RU и международный деловой клуб «Женский бизнес».

Партнеры мероприятия: «Королевская вода», «Флотилия Рэдиссон», шоколадная фабрика «Волшебница», fashion бренд «Русские в моде», спа-салон «Бон Спа», Ginger Clinic, кондитерская «Elizabeth’s Bakery», косметические компании «Mirra Cosmetics», «Time to grow», «BTPeel», «Holly Polly».

Информационные партнеры: Мультимедийные журналы TheBeautyNews.ru, TheMedicalNews.ru, TheMoscowLife.ru, Celebtity TV, глянцевые журналы «Дорогое удовольствие», «MODA Topical», «Fashion Look», городские порталы MMG, TheMoscowLife.ru, Образ жизни, Радиус Города, и др.