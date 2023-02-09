В Москве прошла презентация книги основателя бизнес-империи ZENDEN Андрея Павлова

«Мы в России — не только военные, но и предприниматели — постоянно находимся в состоянии борьбы», — заявил основатель бизнес-империи ZENDEN Андрей Павлов на презентации своей книги «Zаконы ПавлOVа». Мероприятие прошло 7 февраля 2023 года в самом центре Москвы — отеле Four Seasons.

«РЕБЯТА, КУДА МЫ КАТИМСЯ?»

Почти 400 страниц Павлов посвятил рассказу своей личной истории о том, как из простого паренька, родившегося в маленьком ленинградском поселке Петровское, стал создателем крупнейшего обувного холдинга с выручкой в полмиллиарда долларов. В книге переплетаются рассказы и теплые воспоминания Андрея Павлова о родных местах и их известных уроженцах, таких как великий полководец Александр Суворов, сельском детстве, службе в армии, исторических событиях начала 1990-х и о том, как создавалась бизнес-империя. Мероприятие вел сам предприниматель, его рассказы переплетались с красочной презентацией, отрывками из любимых фильмов и песнями, исполненными в живую. Например, прозвучала «Баллада о борьбе» Владимира Высоцкого и гимн «Русичей» — Центра военно-спортивной подготовки, созданного Андреем Павловым в Великом Новгороде. Это социальный проект ZENDEN Group для детей и подростков. Многих впечатлила актуальность интегрированной в презентацию сцены диалога персонажей Олега Басилашвили и Юрия Смирнова из легендарного фильма «Вечный зов» режиссёров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова.

При этом Андрей Васильевич с грустью смотрит на то, что происходит в российской экономике. По его мнению, случившееся за последний год давно прогнозировалось. Поэтому было недальновидно не готовиться заранее к этому, делая упор на развитие секторов торговли и услуг вместо производства. «Ребята, мы куда катимся, если у нас в МСП всего 5 процентов производственных предприятий? Остальное — торговля, услуги. Услуги услугами погоняют!» — возмущен предприниматель. По его словам, хорошо живут только в пределах МКАД в Москве, Санкт-Петербурге и паре других крупных городов. «А что делать регионам? Мой малочисленный Поддорский район по площади в три раза больше Москвы в пределах МКАД, а в 2022 году там родилось всего 14 детей. Вот судьба регионов. Это исконно русская земля и именно там необходимо создавать условия для создания многодетных семей. К чему не приспособлены «человейники» в крупных городах», — считает Андрей Павлов.

Он указал на то, что за годы после присоединения Крыма, когда стояли задачи изменения структуры экономики, импортозамещения, развития производства, в стране вырос микробизнес, но зато сократился средний и малый. Плюс добавились миллионы самозанятых, для которых вообще нет никаких социальных гарантий. «Подобную историю я называю деградацией. Нам нет смысла себя обманывать, мы это ощутили после 24 февраля. Что мы производим и как?

Когда логические цепочки порвались, запчасти не приехали, заводы встали. Наши западные «товарищи» заводы остановили», — констатировал Андрей Павлов. Он отметил, что после 2014 года в стране активно развивались западные компании. «Я это прекрасно знаю по нашему рынку. Министерства и ведомства были рады видеть в стране Zara, H&M и прочие. Клиенты же хотят. Но вы либо защищаете своих производителей, либо отдаете рынок. Вот его и отдавали.

К чему мы пришли? Мы продолжаем катиться в пропасть. Моя родная легкая промышленность — производство обуви, одежды, сумок. Второй потребительский рынок в РФ с оборотом более 4 триллионов рублей. Из них процентов 30 или больше в тени», — считает основатель ZENDEN.

РЕЦЕПТЫ ОТ АНДРЕЯ ПАВЛОВА

Есть у Андрея Павлова и рецепты развития экономики и легкой промышленности, о которых он пишет в своей книге.

«Первый — запрет продажи импорта без НДС в РФ. Все льготы должны быть только отечественным производителям. Никому больше! — предложил предприниматель. — Опустите НДС до 12%, причем по всей экономике. Не кому-то 0%, а кому-то 20%. Сделайте социальные налоги 12% — миллионы выйдут из тени. Поддержите легальный и в первую очередь производственный бизнес в борьбе за трудовые ресурсы. Они смогут спокойно нарастить производство в полтора-два раза». Также Павлов уверен, что для защиты отечественного производителя надо закрыть беспошлинный трансгран и повысить таможенные пошлины.

«Мы просто рынок бесплатно отдали. Но нас продолжают лечить сотнями мер поддержки. Каждый день слышим про меры федеральные, региональные, секторальные, меры поддержки малому бизнесу. Меры, меры, меры… Так не в коня корм!» — возмущен основатель ZENDEN.

«МИГРАНТЫ УНИЧТОЖАЮТ РУССКИЙ БИЗНЕС»

Еще одна боль предпринимателя — неконтролируемый рост числа мигрантов, которые размывают коренное население России. «Мигранты с большим удовольствием покупают российские паспорта. Тогда ты можешь сразу быть ИП, иметь фантастический режим и идти в теневую экономику», — отметил он. По словам Андрея Васильевича, от этого страдает в том числе бизнес местного населения в регионах, так как легче «давить» коренного, чем человека с купленным паспортом, который в любой момент может переехать в другой регион. «Мигранты уничтожают русский бизнес. Подорвана экономическая составляющая, которая могла бы дать нам развитие, повышение рождаемости. Русские люди на местах стали беднее», — считает бизнесмен.

В итоге, по его словам, это привело к дефициту кадров, который будет только нарастать. Но если эту яму заполнять вновь мигрантами, то будет только хуже. «Эти кадры хорошо работают в торговле и услугах. Молодой человек из Таджикистана приехал что делать? Работать. Он готов работать 7 дней в неделю. У него нет семьи. Его задача — заработать 50 тысяч, 35 тысяч послать туда, на 15 прожить где-то в регионе. Происходит ломка рынка труда. В итоге коренные жители, русские, россияне — в пролете. Собственнику предприятия кто нужен? Тот, кто дешевле, за кого не надо платить социальные налоги, и кто готов работать по 70-80 часов в неделю», — привел пример Андрей Васильевич.

И это приводит к еще одной беде России — бесчисленному множеству охранников, которые ничего полезного не делают, а лишь создают иллюзию безопасности. «Из наших русских областей в Москву, Санкт-Петербург тянется поток мужиков в охранники или на склады. Все они работают 7 дней в неделю без выходных. У этих людей будут дети, если они работают день и ночь? Эффективно они работают? Что после его работы остается? Построил мост, памятник, дом? Что-то после него осталось? Ничего. Он убивает время. Так убивают время десятки миллионов человек в нашем секторе торговли и услуг», — считает Андрей Павлов.

ЗАКОН ПАВЛОВА

Еще одна тема, которой предприниматель занимается несколько лет, — время работы розничных магазинов и общепита. Они открываются утром и закрываются поздним вечером, а другие и вовсе работают 24 часа. При этом у большинства предпринимателей только на субботу и воскресенье приходится до 50% выручки. Остальное время — имитация бурной деятельности. Поэтому Павлов убежден, что на законодательном уровне необходимо ограничить время работы магазинов, общепита и сферы услуг. «К примеру, рестораны и кафе не должны работать в три или четыре часа дня, когда туда в лучшем случае забредут попить кофе два с половиной человека. Ресторан на то и ресторан, чтобы создавать праздник для гурманов: должен открываться на два с половиной часа в обед и на четыре часа в вечернее время. И тогда все столики там будут заняты, заказов будет море, и средний чек составит явно в разы больше, чем стоит одна чашка кофе», — пишет Андрей Васильевич в своей книге.

Не пострадает никто — ни бизнес, ни покупатели, если магазины не будут работать по воскресеньям, как это, например, происходит в Германии. Все успеют купить и хлеб, и ботинки — ровно столько, сколько необходимо. Зато освободившееся время и сотрудники, и покупатели потратят на себя, семью и отдых.

Андрей Павлов уверен, что, ограничив время работы магазинов, страна сразу решит задачи трех нацпроектов — «Демография», «Здоровье» и «Повышение производительности труда». «Дайте людям отдохнуть! — призывает Павлов. — Мы медленно себя убиваем этими безумными, бессмысленными графиками работы без выходных и праздничных дней. Выручка не изменяется от сокращения времени работы. Сколько вам надо купить пар обуви, столько и купите».

В заключении вечера в формате «открытый микрофон» прошла дискуссия о том, что нужно сделать для развития России. Прозвучали выступления гостей делового вечера - депутатов Госдумы, известных предпринимателей и общественных деятелей.