В Москве прошла пятая юбилейная премия The Medical Stars & Beauty Awards

В Москве в день медицинского работника прошла пятая юбилейная премия The Medical Stars & Beauty Awards. Этот праздник отмечается ежегодно в нашей стране с 1980 года, но именно в последние годы он окрашен совершенно другими красками. Благодаря мужеству наших врачей, профессионализму и преданности профессии в год пандемии удалось спасти сотни тысяч людей. А сегодня сотни врачей трудятся на передовой, спасая жизнь наших военных.

Здоровье - главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому труд медиков всегда был и остается востребованным и уважаемым. Организаторы премии пожелали всем участникам мероприятия здоровья, благополучия в семьях, стабильности и мира, чтобы врачи и медицинские работники с наибольшей отдачей могли применять свой опыт, знания, умения в деле защиты здоровья и жизни людей.

Не случайно символом премии The Medical Stars & Beauty Awards является синее хрустальное сердце, которое олицетворяет служение людям, сострадание, любовь и милосердие, символизирует солнце как центр жизни и содержит кровь, то есть саму жизнь, а номинантами премии являются люди и компании, которые выбрали профессию служения людям, их здоровью и красоте!

Международная премия в области здоровья и красоты The Medical Stars & Beauty Awards призвана оценить достижения во всех областях медицины и красоты, и награждает тех, кто делает качество жизни людей лучше и производит уникальные продукты для красоты и здоровья!

Мероприятие украсило выступление ярких и талантливых артистов – вокальной группы «Пятеро», Ирины Игнатюк, Аллы Рид, Леуша Любича, Дмитрия Нестерова, Сурена Платонова, Эльгизы Караджановой, Евы Бристоль и Амелии. А прекрасную атмосферу на мероприятии создал ведущий ярких мероприятий и шоумен Роман Огнев.

Поздравляем премиантов The Medical Stars & Beauty Awards - 2023 с заслуженной наградой:

АНЕСТА ® - А

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Лучшее вспомогательное средство для аппликационной анестезии

СЕМАНТИКА ДЕНТ

СТОМАТОЛОГИЯ

ОТКРЫТИЕ ГОДА

За передовые технологии и инновационный подход в области стоматологии

PHILOSOPHIE DE MEDECINE

БРЕНД ГОДА

Медицинская одежда премиум класса

«За безупречное качество и высокие стандарты»

MP-SYSTEMS

ПРЕВЕНТИВНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ПРОРЫВ ГОДА

Превентивная Косметология Прорыв года

Инновационные скинбустеры Prevent Age широкого спектра действия

CRYSTAL SKIN

ИННОВАЦИИ И КРАСОТА

ПРОРЫВ ГОДА

За инновационный подход и высокие стандарты

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР TOP STYLE

МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ

Лучший образовательный центр в сфере эстетической и инъекционной косметологии

ФАРМАЦЕВТИКАЛ КОСМЕТИК

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБЬЮЦИЯ

За передовые технологии и инновационный подход в производстве медицинских продуктов и космецевтики

MYBIOGEN By Biogenesis Lab

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПРОРЫВ ГОДА

INTELLIGENT

СТОМАТОЛОГИЯ И УХОД ЗА ЗУБАМИ

ПРОРЫВ ГОДА

Инновационная ферментная зубная паста INTELLIGENT Natural Enzymes Toothpaste

HYDRONIUM

Лучший стиль профессиональной косметики для лица и тела

За высокие стандарты и эффективность

АЛЬБИНА МАТЛАК

FASHION & BEAUTY

Лучший бьюти эксперт широкого профиля в области колористики и парикмахерского искусства

Участие в премии The Medical Stars & Beauty Awards открывает широкие возможности для взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами, повышается их лояльность по отношению к вашей компании. Появляется прекрасная возможность рассказать о своей истории, обсудить вопросы развития бизнеса с коллегами, продемонстрировать опыт и поделиться достижениями, укрепив свой статус и подтвердив авторитет.

Карина Мартиросян, продюсер премии и главный редактор DVStyleMedia.ru: «Вот и прошла пятая юбилейная премия The Medical Stars & Beauty Awards, приуроченная ко дню медицинского работника. Нет на свете профессии более благородной и важной, чем профессия доктора. Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – жизнь, здоровье и красоту! Желаем вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни. Благодарю, что разделили этот воскресный вечер с нами. В 2024 году портал TheMedicalNews.ru отмечает 10-летний юбилей, и мы приглашаем вас на наш праздник и премию The Medical Stars & Beauty Awarsd – 2024, которая пройдет в июне 2024 года. До новых встреч!»

Партнеры мероприятия: отель «Монарх», Королевская Вода, спа-салон «Бон Спа», кондитерская «Элизабет Бейкери», клиника «Био Спа Клиник», Дентал Бьюти Бутик, компания «Аргументум», косметический бренд «Лошадиная Сила», компания «MP Systems», клиника стоматологии «Семантика Дент», косметический бренд «Cristal Skin», компания «Фанмацевтикал Косметик», бренд инновационных зубных паст «Intelligent», учебный центр «Топ Стайл».

Информационные партнеры: мультимедийные журналы TheMedicalNews.ru и TheBeautyNews.ru, журналы «Дорогое удовольствие», Fashion Look, Moda Topical, Space Health, Luxury in Russia, городские порталы MMG, Образ Жизни, Celebrity TV, Федеральная Служба Новостей и многие другие!

Сайт премии Awards.Themedicalnews.ru