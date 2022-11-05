В Москве прошла выставка ARTDOM Design & Art Expo

Полежать на огромной кровати, посидеть на дизайнерских стульях, полюбоваться на себя в красивые зеркала, приобрести необычные интерьерные безделушки, выбрать кухню своей мечты – в Москве на минувших выходных состоялась выставка мебели, предметов интерьера и искусства ARTDOM Design & Art Expo.

5 тысяч квадратных метров в помещениях Винзавода, 200 экспонатов, деловая программа состоящая из 20-ти интереснейших выступлений спикеров – вот лишь малый перечень того, что происходило на выставке. Прибавьте сюда непринужденное общение, формирование крепкого сообщества дизайнеров, производственников и потребителей и получится серьезный формат выставочно-делового ивента.

Выставка проводилась во второй раз, как отмечает организатор ARTDOM Дарья Золотова, «сделан серьезный шаг вперед. Площадь выставки выросла в два раза, кардинально поменялся формат экспонирования, стал серьезнее, насыщеннее, интереснее, качественнее. В этот раз на выставке присутствовали экспоненты не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из многих регионов России».

В планах организатора проводить ARTDOM раз в год. Возможно, что к экспонентам присоединяться представители Италии и других стран.

Ключевая задача проекта ARTDOM — способствовать развитию и популяризации локального рынка дизайна, задавать интересный вектор в работе с экспозицией и внедрять новый для российского рынка выставочный опыт, - выполнена в полной мере.

Участниками выставки стали: мебельные производства, бренды, выпускающие свет и текстиль, предметные авторы и дизайн-студии, которые представили свои стенды в формате эффектных инсталляций, рассчитанных вызвать эмоциональный отклик у посетителей и показать компании за рамками их привычных интерьерных решений в шоу-румах. Эти задачи блестяще осуществили арт-куратор проекта Татьяна Федосова и дизайнер одного из павильонов выставки Диана Балашова.

Среди наших участников: Delo design, Yaratam, Tkano, The Ply, Modenature, Reloft, Swog, Aatom, Qullar, Manualmode store, Bino home, 2K light, Zapazuha, Гусевской хрустальный завод, Manner Matter, Woodzen Art, Ceramum, Tayga design, Fresh glass, Dima Loginoff, Алексей Березняк, Лилия Макарова, Helen Loom, галерея Askeri, Gulia Novars, Ampir decor, Cascate Porte, SWG, T.Sleep, Культура ковров, Decomaster и многие другие.

Важной формирующей частью проекта стал галерейный сектор, в котором экспонируется современная живопись и скульптура. Также на выставке были представлены ведущие отечественные институции в сфере дизайнерского образования.

За три дня выставки ARTDOM Design & Art Expo также прошли студенческий конкурс от ведущих учебных заведений в сфере дизайнерского образования, запуск бизнес-платформы стартапов от независимых дизайнеров Display, интеграции медиазон от ведущих отечественных СМИ, кураторские туры.

И, разумеется выставка дала простор для шопинга. Ведь любую понравившуюся вещь можно было приобрести прямо на выставке.

Проект ARTDOM стал интересной, комплексной, широкопрофильной площадкой для всех, кому интересен дизайн.

Выставку посетили любимые популярные звезды телевидения, кино и театра.