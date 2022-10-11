В Москве пройдет фестиваль крафтовых мастерских «ArtFlection»

15, 16 октября на территории Хлебозавода пройдет фестиваль, ставший самым настоящим синонимом осознанного потребления и бережного отношения к вещам. В этот раз темой мероприятия станет ГЕОМЕТРИЯ. Идея в том, чтобы переосмыслить привычные "волшебные" образы фестиваля и выразить их в новых формах.

Уже 8 лет команда фестиваля развивает культуру крафта и кастомизации. Сегодня через работы мастеров мы видим их чувства, их персональное переживание действительности. Мы видим предметы, которые становятся терапией для самого художника — и которые впитывают чувства, отражающиеся в нас самих.

Помимо качества и уникальности, авторские работы отличает совершенно особенный подход к их выбору. И выбор этот глубоко индивидуальный, ведь можно найти именно то, что идеально характеризует именно вас. Дизайнерская кружка, украшение или одежда — как зеркало: или откликается в вас, или нет. Авторские вещи подсвечивают грани вашей личности и становятся частью жизни.

В фестивале ArtFlection принимают участие лучшие мастера-крафтеры. И это не просто фраза. Каждый участник проходит профессиональный конкурсный отбор.

«Мы представляем вам то, что любим сами, и верим, что покупки могут приносить счастье», — Макарова Светлана, основатель проекта.

КРАТКО:

15 — 16 октября, Москва, Хлебозавод (пространство Хлебозавод, Бойлерная (строение 17), Новодмитровская ул., 1

Время работы: с 11.00 до 20.00

Возрастной ценз: 0+

Стоимость билетов: от 100 до 300р (в зависимости от времени посещения)

Подробнее: https://artflection.timepad.ru/event/2184599/