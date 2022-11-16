В Москве пройдет предновогодний фестиваль керамики 4ceramics

Фестиваль керамики 4ceramics уже не первый год является крупнейшим и наиболее значимым мероприятием для керамистов России. И этот год не станет исключением. 26 - 27 ноября в Амбер Плаза вас ждут художники-керамисты со всей России, мастер-классы, лекции, производители керамики и атмосфера настоящего праздника.

Основным событием фестиваля станет традиционная выставка-маркет, на которой будут представлены стенды более 100 уникальных мастеров. Все участники прошли серьезный конкурсный отбор квалифицированным жюри. На фестивале вы сможете увидеть актуальный срез российской керамики, проследить основные тренды и веяния времени. Организаторы фестиваля подобрали участников так, чтобы каждый гость, вне зависимости от вкусов и предпочтений, смог найти своего автора и свою керамику. На фестивале будет представлена посуда для дома и ресторана, интерьерные вещи, украшения и настоящие арт-объекты. Из многообразия техник, материалов и форм вы точно сможете подобрать что-то и приобрести - для себя или в подарок.

Традиционно на фестивале подготовлена большая программа различных керамических мастер-классов. Вместе с действующими мастерами и художниками вы увидите принципы работы с керамикой, попробуете разные техники. Возможно, именно после этого фестиваля керамика станет вашим новым хобби или даже профессией! Дети на мастер-классах смогут пофантазировать, открыть для себя новое и здорово провести время. Кстати, керамика является признанным эффективным способом стимуляции мелкой моторики рук, что положительно влияет на умственное и психологическое развитие ребенка.

Кульминацией фестиваля станет конкурс гончаров. Самые талантливые участники покажут свое мастерство работы с глиной и гончарным кругом и посоревнуются в этом изящном искусстве. Организаторы уже подготовили для участников сложные необычные задания, так что конкурс будет по-настоящему захватывающим!

В течение всего фестиваля будут проходить лекции и круглые столы на тему развития современного искусства и роли керамики в нем. Вы сможете погрузиться в вопросы современной интерпретации традиционных мотивов, подискутировать на тему критериев оценки керамики и искусства в целом. Это отличная возможность изнутри посмотреть на процессы развития актуального искусства.

Также, несмотря на все сложности на рынке керамических материалов, на фестивале будут представлены производители современных керамических масс, пигментов, глазурей, печей и прочего необходимого керамического оборудования. Производители представят свои новые разработки, расскажут, как сейчас налажена их работа. На стендах производителей можно будет приобрести материалы и сделать заказы.

На фестиваль вы можете смело приходить со своими друзьями и детьми на целый день, так как на территории будет организован полноценный и очень вкусный фудкорт. Вы сможете попробовать кухни разных стран, всевозможные чаи, ну и, конечно же, просто набраться сил для того, чтобы дальше исследовать мир керамики!

Также каждый год в рамках фестивале 4ceramics проходит выставка керамических инсталляций и арт-объектов. В этом году выставка подготовлена совместно с галереей Milliart и 4ceramics/showroom. На территории галереи организаторы собрали работы 50 участников, которые показали свое видение проблемы «Единства противоположностей». Галерея находится по адресу Товарищеский пер., 31, стр. 6. На поход в галерею мы рекомендуем выделить отдельное время, так как здесь будет полноценная выставка современного керамического искусства и вам точно захочется подробно рассмотреть каждый уникальный экспонат.