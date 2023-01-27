В Москве состоится 39-й сезон СРМ

С 20 по 23 февраля в ЦВК “Экспоцентр” пройдет новый сезон крупнейшей деловой выставки индустрии моды России и Центральной Азии CPM - Collection Première Moscow. Более 550 брендов одежды и аксессуаров из 17 стран представят новые коллекции сезона Осень-Зима 2023/24. Организатором является выставочная компания ООО “ЭКСПО ФЬЮЖН”.

Оставаясь на протяжении 20 лет фундаментом деловой активности даже в самые нестабильные периоды для индустрии и экономики, выставка вновь представит широкую экспозицию производителей из России, стран ЕАЭС и Европы, а также Турции и Китая. В рамках мероприятия состоится ведущий бизнес-форум RFRF - Russian Fashion Retail Forum, объединяющий в новом сезоне более 100 спикеров и два потока: специализированные тематические дискуссии о бизнес-стратегиях и новых технологиях - на главной сцене, а также экспертный лекторий dreams dialogue, посвященный производству и продажам модного белья, купальников и одежды для дома и фитнеса - в павильоне Форум.

В рамках СРМ пройдет выставка dreams by CPM, которая много лет представляет ведущих локальных и международных производителей по направлениям lingerie, beach, active, erotic, home. В экспозицию нового сезона войдет более 50 участников из 11 стран. Европейские бренды расположатся на стенде Caterina Group, компания Figurata сделает акцент на мужском ассортименте, на выставке можно будет найти как постоянных российских участников - Le Journal Intime и La Dea, так и молодые локальные марки - VAISBLEKH и SWAY. Азиатский дизайн презентуют бренды из Китая - Miss Adola, Union Source, Oemen, также гостей ждет масштабный блок производителей из Турции, в том числе John Frank, Hays, Luna B, Bella Veza, Oztas, Angel’s Secret, Anil Lingerie и другие. Актуальную во всем мире тематику athleisure и фитнес поддержат бренды Oemen, Mugenhous и Pascara, а чулочно-носочная продукция будет представлена марками Pasa Socks и Tezido.

Для гостей dreams by CPM вновь заработает корнер с яркими модными инсталляциями в формате “интерактивных витрин”, сочетающими в себе элементы показов и тематической фотозоны. Многие годы в выставке постоянно принимают участие компании-производители модной одежды и аксессуаров почти из каждого региона России. В предстоящем сезоне благодаря активно развивающейся господдержке индустрии моды, на СРМ можно будет также найти коллективные стенды 9 областных центров, включая Москву, Краснодар и Омск, представляющие как известные местные марки, так и молодых авторов. В числе ярких локальных участников общей экспозиции в феврале на площадку выйдут бренды E.Popova, Baon и Eleganzza. Возобновится работа легендарного спецпроекта выставки CPM designerpool, в рамках которого новые коллекции презентуют дизайнеры Фаррух Болтабаев и Ирина Школьная, а также самые яркие финалисты конкурса “Адмиралтейская игла” - Иван Бутырский, Екатерина Евменьева (бренд SUCCUB) и Сергей Курохтин (бренд KUROKHTIN), работы которых объединяет тема экологии, апсайклинга и ресайклинга.