В Москве состоялась 5-я ежегодная премия Лучшие из лучших по версии Megapolis Time

19 ноября в ресторане “Облака” состоялось шоу 2-в-1 от глянцевого журнала Megapolis Time, посвященное шестилетию деятельности издания. В рамках годовщины прошла церемония награждения 5-й ежегодной премии “Лучшие из лучших"

Редакция отметила крылатыми статуэтками более 30 номинантов в различных категориях.

Шоу награждения – это всегда интрига, помноженная на яркую харизму главного редактора издания – Ивана Ирбиса – и зажигательную нескучную программу. За время ограничений все очень соскучились по праздникам и вечеринкам, поэтому в ресторане «Облака» был приятный аншлаг. Причем, по традиции «Лучших из лучших» гости в основном приходили согласно цветовому дресс-коду: в черно-красной гамме, что создавало стильную картину единения публики.

Церемонию вели учредитель премии Иван Ирбис и теле- и радиоведущая Анна Мурашова.

Вся программа длилась порядка 3-х часов, но пролетела незаметно для всех собравшихся.

Большой список номинантов был удачно поделен организаторами на смысловые блоки, между ними вплетены прекрасные музыкальные паузы от талантливых артистов, в том числе лауреатов премии. На сцену в этот вечер поднялись: Артём Каторгин, Алла Рид, Наталья Сидорцова, Миша Майер, NEГОДА, Андрей Ковалёв, Margo Sarge, Оля Краснова, Надежда Гуськова. Музыкальная программа была очень разнообразной по жанрам: звучал джаз, мировые хиты, авторская музыка, rnb и dance pop и другие стили.

Следует отметить, что в вышедшем 18-м номере журнала Megapolis Time можно подробнее узнать об истории успеха некоторых номинантов. Лицом с обложки номера стала известный продюсер, организатор ивент-проектов, конкурсов стилистов и визажистов, президент благотворительного фонда Тамила Керимова. На сцене "Облаков" она рассказала о новом реализованном в Турции спецпроекте, не имеющим аналогов в индустрии конкурсов - красочном пятидневном фестивале с разноформатными шоу, проходящими каждый день - "Планета за красоту и развитие". Репортаж и интервью с Тамилой украшают главные развороты нового выпуска, который с нетерпением ждут в Алании.

Финальным и долгожданным аккордом вечера стал трех-этажный торт в честь 6-летия с логотипами Megapolis Time и PR-агентства Irbis Media Group. Ведущие вспоминали о торте все время и создали ажиотаж вокруг него. Поэтому он моментально разлетелся среди гостей, а счастливые ведущие попрощались до скорых встреч на 6-й ежегодной премии «Лучшие из лучших».

ИТОГИ V ПРЕМИИ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»:

«Певец Года 2021» – Миша Майер

«Лучшая радиостанция 2021» — Мегаполис FM

«Лучший телеканал Года 2021»— World Fashion Channel

«Лучшая Радиоведущая Года 2021» – Анна Мурашова

«Лучшая Телеведущая Года 2021» – Галина Годжук

«Лучшая джазовая исполнительница 2021»— Алла Рид

«Лучшая экспертная площадка Москвы 2021» – Национальная Служба Новостей.

«Лучший журналист 2021» – Татьяна Денесюк, холдинг News Media

«Лучшее Авторское шоу 2021»—Наталья Сидорцова и "Сверхновая"

«Лучшее коммуникационное агентство 2021» – LUMO (Сима Мусатова)

«Лучший молодёжный проект 2021» – New Level

«Лучший фотограф новорожденных 2021» – Ольга Милагрос

«Лучший спортивный тренер Года»—Михаил Лохмоткин

«Лучший Коуч Года» – Григорий Фомин.

«Лучший голос России 2021» — Артём Каторгин.

«Лучшая офтальмологическая клиника года» – клиника Татьяны Шиловой

«Лучший центр омоложения» – Против правил

«Вклад в развитие медицины» – Наталья Китаева и «Алгори групп»

«Человек Года 2021»—Надежда Гулько

«Модель Года 2021» – Елизавета Щеглова

«Фотомодель Года 2021»—Шалаевская Ксения

«Лучшая художественная студия» —Анастасия Пискарева

«Лучший сборник стихов 2021» – Инесса Сумарокова

«Лучший Тревел блогер» – Алена Мур

«Лучший стилист Года»—Эльвира Янковская

«Лучший фэшн стартап» —бренд Мамушка и Диана Мамхягова

«Лучший ювелирный бренд»—ЛюксМарк

«Лучший медиа старт» – Настя NEГОДА

«Инновация Года» – Майя Брю

«Открытие Года» – Олег Макаров (Клиника Системс).

Фото: архивы пресс-служб