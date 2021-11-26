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Екатерина Кузнецова

В Москве состоялась 5-я ежегодная премия Лучшие из лучших по версии Megapolis Time

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  • 26 Ноября 202114:25

19 ноября в ресторане “Облака” состоялось шоу 2-в-1 от глянцевого журнала Megapolis Time, посвященное шестилетию деятельности издания. В рамках годовщины прошла церемония награждения 5-й ежегодной премии “Лучшие из лучших"

Редакция отметила крылатыми статуэтками более 30 номинантов в различных категориях.

Шоу награждения – это всегда интрига, помноженная на яркую харизму главного редактора издания – Ивана Ирбиса – и  зажигательную нескучную программу. За время ограничений все очень соскучились по праздникам и вечеринкам, поэтому в ресторане «Облака» был приятный аншлаг. Причем, по традиции «Лучших из лучших» гости в основном приходили согласно цветовому дресс-коду: в черно-красной гамме, что создавало стильную картину единения публики. 

Церемонию вели учредитель премии Иван Ирбис и теле- и радиоведущая Анна Мурашова.

Вся программа длилась порядка 3-х часов, но пролетела незаметно для всех собравшихся.

Большой список номинантов был удачно поделен организаторами на смысловые блоки, между ними вплетены прекрасные музыкальные паузы от талантливых артистов, в том числе лауреатов премии. На сцену в этот вечер поднялись: Артём Каторгин, Алла Рид, Наталья Сидорцова, Миша Майер, NEГОДА, Андрей Ковалёв, Margo Sarge, Оля Краснова, Надежда Гуськова.  Музыкальная программа была очень разнообразной по жанрам: звучал джаз, мировые хиты, авторская музыка, rnb и dance pop и другие стили. 

Следует отметить, что в вышедшем 18-м номере журнала Megapolis Time можно подробнее узнать об истории успеха некоторых номинантов. Лицом с обложки номера стала известный продюсер, организатор ивент-проектов, конкурсов стилистов и визажистов, президент благотворительного фонда Тамила Керимова.  На сцене "Облаков" она рассказала о новом реализованном в Турции спецпроекте, не имеющим аналогов в индустрии конкурсов - красочном пятидневном фестивале с разноформатными шоу, проходящими каждый день - "Планета за красоту и развитие". Репортаж и интервью с Тамилой украшают главные развороты нового выпуска, который с нетерпением ждут в Алании. 

Финальным и долгожданным аккордом вечера стал трех-этажный торт в честь 6-летия с логотипами Megapolis Time и PR-агентства Irbis Media Group. Ведущие вспоминали о торте все время и создали ажиотаж вокруг него. Поэтому он моментально разлетелся среди гостей, а счастливые ведущие попрощались до скорых встреч на 6-й ежегодной премии «Лучшие из лучших».

ИТОГИ V ПРЕМИИ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»:

  • «Певец Года 2021» – Миша Майер
  • «Лучшая радиостанция 2021» — Мегаполис FM
  • «Лучший телеканал Года 2021»— World Fashion Channel
  • «Лучшая Радиоведущая Года 2021» – Анна Мурашова
  • «Лучшая Телеведущая Года 2021» – Галина Годжук
  • «Лучшая джазовая исполнительница 2021»— Алла Рид
  • «Лучшая экспертная площадка Москвы 2021» – Национальная Служба Новостей.
  • «Лучший журналист 2021» – Татьяна Денесюк, холдинг News Media
  • «Лучшее Авторское шоу 2021»—Наталья Сидорцова и "Сверхновая"
  • «Лучшее коммуникационное агентство 2021» – LUMO (Сима Мусатова)
  • «Лучший молодёжный проект 2021» – New Level
  • «Лучший фотограф новорожденных 2021» – Ольга Милагрос
  • «Лучший спортивный тренер Года»—Михаил Лохмоткин
  • «Лучший Коуч Года» – Григорий Фомин.
  • «Лучший голос России 2021» — Артём Каторгин.
  • «Лучшая офтальмологическая клиника года» – клиника Татьяны Шиловой
  • «Лучший центр омоложения» – Против правил
  • «Вклад в развитие медицины» – Наталья Китаева и «Алгори групп»
  • «Человек Года 2021»—Надежда Гулько
  • «Модель Года 2021» – Елизавета Щеглова
  • «Фотомодель Года 2021»—Шалаевская Ксения
  • «Лучшая художественная студия» —Анастасия Пискарева
  • «Лучший сборник стихов 2021» – Инесса Сумарокова
  • «Лучший Тревел блогер» – Алена Мур
  • «Лучший стилист Года»—Эльвира Янковская
  • «Лучший фэшн стартап» —бренд Мамушка и Диана Мамхягова
  • «Лучший ювелирный бренд»—ЛюксМарк
  • «Лучший медиа старт» – Настя NEГОДА
  • «Инновация Года» – Майя Брю
  • «Открытие Года» – Олег Макаров (Клиника Системс).

Фото: архивы пресс-служб

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