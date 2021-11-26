В Москве состоялась 5-я ежегодная премия Лучшие из лучших по версии Megapolis Time

19 ноября в ресторане “Облака” состоялось шоу 2-в-1 от глянцевого журнала Megapolis Time, посвященное шестилетию деятельности издания. В рамках годовщины прошла церемония награждения 5-й ежегодной премии “Лучшие из лучших"
Редакция отметила крылатыми статуэтками более 30 номинантов в различных категориях.
Шоу награждения – это всегда интрига, помноженная на яркую харизму главного редактора издания – Ивана Ирбиса – и зажигательную нескучную программу. За время ограничений все очень соскучились по праздникам и вечеринкам, поэтому в ресторане «Облака» был приятный аншлаг. Причем, по традиции «Лучших из лучших» гости в основном приходили согласно цветовому дресс-коду: в черно-красной гамме, что создавало стильную картину единения публики.
Церемонию вели учредитель премии Иван Ирбис и теле- и радиоведущая Анна Мурашова.
Вся программа длилась порядка 3-х часов, но пролетела незаметно для всех собравшихся.
Большой список номинантов был удачно поделен организаторами на смысловые блоки, между ними вплетены прекрасные музыкальные паузы от талантливых артистов, в том числе лауреатов премии. На сцену в этот вечер поднялись: Артём Каторгин, Алла Рид, Наталья Сидорцова, Миша Майер, NEГОДА, Андрей Ковалёв, Margo Sarge, Оля Краснова, Надежда Гуськова. Музыкальная программа была очень разнообразной по жанрам: звучал джаз, мировые хиты, авторская музыка, rnb и dance pop и другие стили.
Следует отметить, что в вышедшем 18-м номере журнала Megapolis Time можно подробнее узнать об истории успеха некоторых номинантов. Лицом с обложки номера стала известный продюсер, организатор ивент-проектов, конкурсов стилистов и визажистов, президент благотворительного фонда Тамила Керимова. На сцене "Облаков" она рассказала о новом реализованном в Турции спецпроекте, не имеющим аналогов в индустрии конкурсов - красочном пятидневном фестивале с разноформатными шоу, проходящими каждый день - "Планета за красоту и развитие". Репортаж и интервью с Тамилой украшают главные развороты нового выпуска, который с нетерпением ждут в Алании.
Финальным и долгожданным аккордом вечера стал трех-этажный торт в честь 6-летия с логотипами Megapolis Time и PR-агентства Irbis Media Group. Ведущие вспоминали о торте все время и создали ажиотаж вокруг него. Поэтому он моментально разлетелся среди гостей, а счастливые ведущие попрощались до скорых встреч на 6-й ежегодной премии «Лучшие из лучших».
ИТОГИ V ПРЕМИИ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»:
- «Певец Года 2021» – Миша Майер
- «Лучшая радиостанция 2021» — Мегаполис FM
- «Лучший телеканал Года 2021»— World Fashion Channel
- «Лучшая Радиоведущая Года 2021» – Анна Мурашова
- «Лучшая Телеведущая Года 2021» – Галина Годжук
- «Лучшая джазовая исполнительница 2021»— Алла Рид
- «Лучшая экспертная площадка Москвы 2021» – Национальная Служба Новостей.
- «Лучший журналист 2021» – Татьяна Денесюк, холдинг News Media
- «Лучшее Авторское шоу 2021»—Наталья Сидорцова и "Сверхновая"
- «Лучшее коммуникационное агентство 2021» – LUMO (Сима Мусатова)
- «Лучший молодёжный проект 2021» – New Level
- «Лучший фотограф новорожденных 2021» – Ольга Милагрос
- «Лучший спортивный тренер Года»—Михаил Лохмоткин
- «Лучший Коуч Года» – Григорий Фомин.
- «Лучший голос России 2021» — Артём Каторгин.
- «Лучшая офтальмологическая клиника года» – клиника Татьяны Шиловой
- «Лучший центр омоложения» – Против правил
- «Вклад в развитие медицины» – Наталья Китаева и «Алгори групп»
- «Человек Года 2021»—Надежда Гулько
- «Модель Года 2021» – Елизавета Щеглова
- «Фотомодель Года 2021»—Шалаевская Ксения
- «Лучшая художественная студия» —Анастасия Пискарева
- «Лучший сборник стихов 2021» – Инесса Сумарокова
- «Лучший Тревел блогер» – Алена Мур
- «Лучший стилист Года»—Эльвира Янковская
- «Лучший фэшн стартап» —бренд Мамушка и Диана Мамхягова
- «Лучший ювелирный бренд»—ЛюксМарк
- «Лучший медиа старт» – Настя NEГОДА
- «Инновация Года» – Майя Брю
- «Открытие Года» – Олег Макаров (Клиника Системс).
Фото: архивы пресс-служб
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