В Москве состоялась бизнес-выставка моды CPM

Проект CPM проходит дважды в год в ЦВК «Экспоцентр». Байерская сессия сезона осень-зима 2023/24 за четыре дня работы собрала на площадке 18 800 специалистов индустрии моды: ритейлеров, байеров, дистрибьюторов, поставщиков материалов, оборудования и услуг, а также производителей.

Выставочная компания «ЭКСПО ФЬЮЖН» подвела итоги 39-го сезона CPM — Collection Première Moscow. С 20 по 23 февраля 2023 года в 7 павильонах ЦВК «Экспоцентр» коллекции будущего сезона презентовали 600 брендов из 21 страны, включая Россию, Турцию, Италию, Казахстан, Китай, Индию и другие. Впервые на CPM были представлены торговые марки из Ирана и Азербайджана.

Важным событием сезона стали яркие сводные fashion показы участников выставки CPM. Более 20 дизайнерских марок презентовали коллекции на подиуме в рамках коллективных показов CPM Selected Show, dreams Selected Show, Mix & Match Show, CPM Designerpool Show, VIRA PLOTNIKOVA Show, а также финала IX Всероссийского конкурса дизайнеров одежды PROfashion Masters.

С успехом и значительным интересом байеров и производителей прошел четырехдневный бизнес-форум RFRF - Russian Fashion Retail Forum. Программа мероприятий состояла из трех потоков - серии конференций в формате public-talk RFRF main stage с участием ведущих экспертов и игроков рынка, воркшоп сессия RFRF meetup, а также экспертный лекторий бельевого рынка RFRF dreams dialogue.