В Москве состоялась премьера подводного фильма-балета «Спящая Красавица»

23 ноября в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера уникального подводного фильма-балета «Спящая Красавица» режиссера и известного российского дизайнера Яны Недзвецкой.



Подводный балет «Спящая Красавица» – это современный эксперимент-интерпретация известного балета П.И. Чайковского. Этот короткометражный фильм был снят в поистине экстремальных условиях! Он стал первым в мире проектом, представляющим подводный балет на глубине четырех метров. Съемки проходили с участием солистов московских театров балета. На четырехметровой глубине танцевали не только взрослые, но и юные ученицы балетных училищ. На момент подводных съемок самой младшей участнице исполнилось всего 9 месяцев.



Автором идеи, режиссером-постановщиком и дизайнером костюмов стала Яна

Недзвецкая. Для Яны этот эксперимент не стал дебютным. Она уже неоднократно становилась лауреатом международных премий и фестивалей за свои короткометражные fashion-фильмы «Что думает о моде мертвый кролик», «Алфавит Бен-Сиры. Лилит» и «Исход.20». В 2019 году Яна выпустила полнометражную социальную драму «Убойные вести из Чухломы», удостоенную призов на кинофестивале Asti Film Festival – Лучший иностранный полнометражный фильм (2019, Италия) и Chichester nternational Film Festival, финалист (2021, Великобритания, Чичестер).



Несмотря на большой опыт в реализации подводных съемок, при создании «Спящей красавицы», съемочной группе пришлось столкнуться с многочисленными трудностями. Проект готовился три года. Репетиционная часть началась в разгар пандемии. Основная сложность заключалась в том, чтобы танцоры балета научились не просто надолго задерживать дыхание под водой, не надувать щеки, открывать глаза и улыбаться, важно было именно танцевать и показывать эмоции на глубине.



На премьере фильма Яна Недзвецкая рассказала, что на этапе обсуждения идеи

мало кто верил в реальность этого проекта. Колоссальная работа, которую проделали авторы кинокартины, была показана в документальном фильме о создании «Спящей Красавицы».



Вплоть до начала съемок проходил сложнейший кастинг среди танцоров. Часто у отобранных для проекта участников после долгих репетиций сдавали нервы, начиналась паника, возникал страх глубины – проект терял участников одного за другим. В результате тщательного отбора, Яне наконец удалось найти талантливых и невероятно смелых артистов балета Московских хореографических театров, которые поддержали эту фантастическую идею.



Кульминацией проекта стала самая сложная сцена – день рождения принцессы, когда на дне оказались восемь танцоров одновременно. Выполнение каждым участником своих задач, сложная и мобильная страховка, идеальный кадр – все приходилась решать одновременно.



Получить интересный симбиоз искусства и физических возможностей человека под водой на глубине четырех метров помог опыт подводных съемок режиссера Яны Недзвецкой и оператора Григория Яблочникова.



Другая сложность, которая требовала изобретательности от создателей, состояла в изготовлении декораций и костюмов. Декорации с точными расчетами по весу готовились полтора года. Как посчитали впоследствии, в этом спектакле было использовано около трех тонн груза! На съемочной площадке создателям приходилось решать труднейшие задачи по установке декораций под водой. Части декораций постоянно поднимались наверх. И даже люстры во дворце светились самым настоящим светом. Фильм уникален именно своими натуральными съемками без привлечения графики.



Костюмы героев представляли собой сложные конструкции с утяжелителями. Они были изготовлены по эскизам Яны из специальных тканей с точно подобранными грузами. Для точного веса костюма под каждого актера приходилось проводить

многочисленные подводные репетиции.



Помимо профессиональной игры актеров, уникальных костюмов Яны Недзвецкой, изготовленные брендом LO, в атмосферу сказки погружает музыкальное сопровождение. Вместо привычного оркестра, музыку П.И. Чайковского исполняют голоса группы «DiaCapella», имитирующие музыкальные инструменты. Автором оригинальной аранжировки выступила участница шоу «Голос», педагог в школе при РАМ им. Гнесиных Ольга Дианова.



В этом фильме органично соединились в одно целое не только кино, балет и актерская игра, но и дизайн, спорт и фридайвинг. На премьере уникальной кинокартины в зале не было ни одного свободного места!



Интерес к работе привлек внимание не только прессу: в качестве гостей премьерный показ посетили:

Анна Чурина

Ирина Безрукова

Светлана Мастеркова

Сабина Пантус

Анна Калашникова

Елена Борщева



Фильм "Спящая красавица" стоит в шорт листе фестиваля в Италии - Amarcort Film Festival. Финал фестиваля и отбор победителей пройдет в конце ноября.

Фильм получил награду за лучшую операторскую работу на XIV международном

фестивале "Северный характер", а также отобран в шорт лист фестиваля

в Боготе - Bogotá Music Video Festival.



И это только начало.

Фильм будет представлен на всех значимых мировых фестивалях.





В главных ролях:



Софья Фадеева - принцесса

Олеся Скитер - ведьма

Илья Романов - король

Эдуард Ахметшин - принц

Анастасия Медведева - королева

Регина Ахметшина - волшебница

Юлия Овчинникова - гостья

Игорь Корчмарский - гость

Регина Ахметшина - волшебница

Екатерина Черных - гостья

Милания Новак (5 лет)- принцесса в детстве

Ева Волкова (10лет) - принцесса в детстве

Таисия Сальникова (10 лет)- подружка принцессы

Амелия Ахметшина (9 месяцев) - принцесса в детстве



Фото: Геннадий Авраменко