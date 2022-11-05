В Москве состоялся камерный ужин в честь дня рождения дизайнера Виктории Андреяновой и 30-летия её бренда

Изысканное креативное пространство Table 1 было декорировано цветами, атрибутикой бренда Victoria Andreyanova, архивными снимками, деталями, говорящими о ценностях бренда. Творческим юбилеем была обусловлена ностальгическая атмосфера вечера: на столах лежали пресс-буки разных лет со статьями о бренде, воспоминания легендарных моделей и коллекций.

Инсталляция «кабинет дизайнера» превратила комнату в творческое пространство с фотографиями, эскизами, публикациями, образцами тканей и билетами на показы разных лет. Одна из стен стала экраном для демонстрации показов VA.

На антикварных столешницах кухни возвышались кронштейны со знаковыми подиумными пальто из неопрена и органзы.

На десерт к двойному юбилею подали показ, пять любимых моделей дизайнера продемонстрировали пять концептуальных жакетов-черепашек из гобеленов старинной российской фабрики.

Гостями вечера стали члены семьи, друзья и амбассадоры бренда:

Семья Стриженовых, Елена Малышева, Екатерина Одинцова, Татьяна Устинова, Катерина Кейру, Дина Немцова, Анастасия Клименко.