В Москве состоялся Второй Русский благотворительный бал!

3 декабря 2021 года в Москве в Бальном зале Radisson Collection Hotel (гостиница Украина) состоялся Второй Русский благотворительный бал.

В этом году Бал был посвящён Благотворительному фонду Оксаны Федоровой и собранные в рамках мероприятия средства направлены на культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие». В рамках бала президент фонда – Мисс Вселенная, телеведущая, певица Оксана Федорова представила проект, и отметила, что во все времена музыка была языком, который объединял людей, русские народные мотивы стали основой для многих великих классических произведений. «Именно культура формирует национальную идентичность, и главное направление в работе Фонда – это привлечение широкой аудитории, в первую очередь детей и молодежи к изучению основ национальной культуры».

В рамках бала состоялась благотворительная лотерея и аукцион, на которых было собрано 115 тысяч рублей. Подарком для всех гостей стали музыкальные выступления звезд – амбассадоров фонда Оксаны Федоровой: Анжелики Агурбаш, Ирины Ортман и группы «Тутси», Максима Завидия. В розыгрыше благотворительных лотов приняли участие телеведущая Вера Красова и джазмен Валентин Форостяный, актриса Елена Захарова и телеведущий Артур Цветков.

Ведущими аукциона выступили народный артист России Александр Олешко и Анастасия Вербицкая.

В рамках вечера гости смогли научиться правилам бальных танцев, потанцевать, а также оценить новую коллекцию роскошных платьев от дизайнера Naz Maer.

Как отметила директор фонда Татьяна Иванова, средства, собранные в рамках бала, станут основой для формирования стипендиального фонда, из которого в 2022 году планируется оформление стипендий и грантов для юных музыкантов и музыкальных учреждений по проекту «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Бал организован компанией «Центр развития Инновационных проектов».

Партнеры: компания Ferrero Rocher, Кубань-Вино, клиника Zaffiro Clinic, цветочная мастерская Futurum, модный дом Naz Maer, театр «Геликон Опера», студия Анастасии Маслаковой.

Информационные партнеры: журнал Moda topical, Центральная служба новостей, портал passion.ru, журнал «Мелон Рич», «Образ жизни. Москва», UnaPersona.ru, Портал Life in Style, АртМосковия, «Московская благотворительность»