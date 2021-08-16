В Москве стартовала культурная программа «Лето в Доме русского зарубежья»

Концертом Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова началась культурная программа «Лето в Доме русского зарубежья». Слушатели смогли не только оценить мировые хиты Джорджа Гершвина (он же Яков Гершович), но и услышать классические произведения (например, Сергея Прокофьева) в джазовой аранжировке. А благодаря познавательному конферансу и эрудиции Петра Востокова гости Дома узнали о русских корнях таких шлягеров, как Autumn in New York (Vernon Duke, он же Владимир Дукельский) или Blue skies (Irving Berlin, он же Исраэль Бейлин).

"Важнейшей задачей Дома русского зарубежья и недавно созданного Фонда наследия русского зарубежья является возвращение на Родину богатейшего культурного наследия, как вывезенного русскими эмигрантами из страны, так и созданного в зарубежье. За пределами России творили выдающиеся русские композиторы: С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, А.К. Глазунов... На мировой сцене блистали имена Джорджа Гершвина и Олега Лундстрема, чьи биографии были тесно связаны с Россией. Во время выступления Большого Джазового Оркестра прозвучали их произведения. Мне приятно отметить, что легенда советского и российского джаза Олег Лундстрем бывал в нашем Доме и высоко ценил нашу деятельность", - рассказывает Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

С уникальной программой концерта сможет ознакомиться каждый желающий: профессиональная запись выступления коллектива доступна на youtube. В августе и сентябре по инициативе и при поддержке Фонда наследия русского зарубежья пройдут еще несколько знаковых событий. Так, например, 28 августа состоится концерт артистов молодежной программы Большого театра, посвященный певцам, покинувшим Россию в разные годы. Солисты Большого исполнят репертуар Лидии Липковской, выступавшей с Шаляпиным и в сезонах русской оперы Дягилева. Прозвучат также узнаваемые произведения из золотого фонда самого Федора Шаляпина, а также Ольги Баклановой, Галины Вишневской и других легендарных исполнителей.

Одна из целей Фонда наследия русского зарубежья – рассказать широкой общественности вообще и молодежной аудитории в частности о тех уникальных архивах и коллекциях, что были собраны за 25 лет стараниями сотрудников Дома, а также о достижениях мировой культуры, созданных русскими эмигрантами. И этот 25-летний юбилей Дома русского зарубежья красной нитью проходит через всю нашу летнюю культурную программу. Ведь гостей наших джазовых или оперных концертов ждут еще и авторские экскурсии по современной экспозиции Музей русского зарубежья, открытой менее трех лет назад», - отметила руководитель Фонда Елена Чернышкова.

Также Фонд в своей деятельности будет способствовать открытию мемуарной библиотеки и богатейших фондов Дома русского зарубежья для широкой публики. «Мы очень хотим, чтобы жемчужина Музея русского зарубежья засияла еще ярче среди московских музеев», - отметила Елена Чернышкова, открывая летнюю программу в Доме русского зарубежья.

Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

В 2020 г. Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына исполнилось 25 лет. За четверть века из-за рубежа в Россию были возвращены десятки тысяч музейных предметов, сотни тысяч архивных документов, книг и журналов. Из маленькой библиотеки Дом стал признанным в мире центром по работе с наследием русского зарубежья, прочным мостом, соединяющим Россию с зарубежной диаспорой. В 2019 г. к библиотеке и архиву добавилась музейная экспозиция, открылся первый в мире Музей русского зарубежья.

Недавно созданный Фонд наследия русского зарубежья призван помогать выполнять важнейшую национальную задачу по возвращению и освоению современным российским обществом наследия русской эмиграции.

Фонд наследия русского зарубежья – некоммерческая организация, основана в начале 2020 года по инициативе Дома русского зарубежья и государственной корпорации развития ВЭБ.рф.

Деятельность Фонда направлена на сохранение и популяризацию наследия русской эмиграции как в культурной, так и в исторической сферах. Среди основных задач – приобретение и возвращение в Россию архивов и ценностей музейного значения, поддержка мероприятий, посвященных изучению и популяризации истории и современности русского зарубежья для широкой, в том числе молодежной, аудитории.