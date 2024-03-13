В Нальчике прошел фестиваль моды RT Fashion Day 2024

10 марта 2024 года в аутентичном месте – на территории швейной фабрики «Дарий», в городе Нальчик, состоялось ежегодное модное мероприятие — фестиваль моды RT Fashion Day.

Организатор и основатель фестиваля RT Fashion Day – Центр Творчества «Студия РТ». Руководитель Центра – Тличежева Розанна. Вот уже пятый год фестиваль дает возможность раскрыться талантам в индустрии моды на своей площадке, в целях популяризации и продвижения молодых дизайнеров и российских производителей.

RT Fashion Day — значимая площадка для дизайнеров, зарекомендовавших себя на лучших российских подиумах, и прекрасная возможность начинающим дизайнерам заявить о себе.

Режиссером-постановщиком шоу стала Юлия Овдиенко. Постановщиком показа — Екатерина Андреева.

Бренды:

Бренд «Lalina» основан дизайнером-художником Лалиной Саральп. Основной концепцией является адаптация под современность стиля традиционного костюма Северного Кавказа.

«Krutella» — магазин детской мультибрендовой одежды. Основатель бренда Марина Унажокова.

Urban Legion— это молодой streetstyle бренд повседневной одежды для детей и подростков, дизайнер Людмила Хубиева.

Bellucho — дизайнер Тутова Белла. Кастомайзер - занимается росписью изделий и аксессуаров.

Махота Вероника — дизайнер одежды, художник, член творческого союза художников России.

Бренд Lada Sweet, дизайнер, художник Владлена Виноградова, синтернациональной коллекцией детской и подростковой одежды.

Фатима Шогенова основатель и креативный директор бренда HATSIBANA — одежда и аксессуары «с историей», которые отражают индивидуальность владельца.

Приглашенные гости:

Георгий Ростовщиков — основатель и СЕО FASHION HUB RUSSIA распределительного образовательного кластера FHUB EDUCATION, Президент Международной Ассоциации Байеров INTERNATIONAL BUYERS HUB.

Ольга Морозли — легендарный международный байер с тридцатилетним стажем.

Дмитрий Юров — генеральный продюсер и создатель проекта PODIUM SEASONS в Петербурге.

Партнеры RT Fashion Day 2024:

Постоянный генеральный информационный партнер мероприятия — Luxury HD TV.

Информационные партнеры:

SUCCESS magazine — авторитетный деловой журнал в современном формате. Глянец о бизнесе и предпринимательстве, стартапах, инновациях, а также о красоте и здоровье, стиле и имидже.

Журнал Melon Rich — интеллектуальный глянцевый журнал о культуре, моде и красоте. О производителях и мастерах своего дела.

Генеральный партнер — швейная фабрика ООО «Дарий».

Партнеры мероприятия: ОАО «КАББАЛКРЕСУРСЫ», крупнейший производитель минеральной воды в Кабардино-Балкарской Республике, ООО ВоенТекстильПром и Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) КБР.

Фотограф: Беров Ислам