В ОАЭ прошел финал "Мисс Дубай 2022"

В Дубае, в конце года, по традиции подвели итоги международного конкурса красоты «Мисс Дубай». С 2018 года проект организовывает пиар-агентство IRBIS MEDIA GROUP, и в этом году шоу собрало более 400 гостей со всех стран мира, состоявшись в шикарной галерее отеля Arjaan by Rotana Dubai.

Мероприятие прошло в стиле fashion-показа, на котором финалистки проекта продемонстрировали своё дефиле и творческие номера, в качестве домашнего задания. Живое исполнение мировых хитов, постановленные танцы, состязание в кулинарии и рукоделии – всё это потрясло зал и членов жюри.

В завершении конкурса девушкам пришлось продемонстрировать не только свои таланты и внешние данные, но и справиться с каверзными вопросами на эрудицию, доказав всем, что они не только красавицы, но еще и умницы!

Ведущими церемонии выступили Иван Ирбис и Алина Иденюк, а кастинг директором этого сезона была назначена известный продюсер Ольга Котова.

Ответственность за выставление баллов и распределение престижных международных титулов выпала составу коллегии почётного жюри, в которое вошли: теле и радиоведущая Анна Мурашова, бизнесмен Максимилиан Лапин, блоггер и модель Яна Иванова.

Решением жюри титулы в 2022 году распределились следующим образом:

Missis Dubai Grand-Prix 2022 - Ирина Калинина

Miss Dubai the World 2022 - Ульяна Романова

Miss Dubai Jumeirah 2022 - Виктория Миллер

Miss Dubai Emirates 2022 - Lana Valkirii

Miss Dubai Marina 2022 - Полина Задорожная

Miss Dubai Burj Al Arab 2022 - Shanti

2-Vice Miss Dubai 2022 - Мария Веселова

Vice Miss Dubai 2022 - Анастасия Цибарская

Miss Dubai 2022 - Екатерина Мелихова

Miss Dubai Grand-Prix 2022 - Елизавета Левченко

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Фото: Yaroslava Novo