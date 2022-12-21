В ОАЭ прошел финал "Мисс Дубай 2022"

В Дубае, в конце года, по традиции подвели итоги международного конкурса красоты «Мисс Дубай». С 2018 года проект организовывает пиар-агентство IRBIS MEDIA GROUP, и в этом году шоу собрало более 400 гостей со всех стран мира, состоявшись в шикарной галерее отеля Arjaan by Rotana Dubai.
Мероприятие прошло в стиле fashion-показа, на котором финалистки проекта продемонстрировали своё дефиле и творческие номера, в качестве домашнего задания. Живое исполнение мировых хитов, постановленные танцы, состязание в кулинарии и рукоделии – всё это потрясло зал и членов жюри.
В завершении конкурса девушкам пришлось продемонстрировать не только свои таланты и внешние данные, но и справиться с каверзными вопросами на эрудицию, доказав всем, что они не только красавицы, но еще и умницы!
Ведущими церемонии выступили Иван Ирбис и Алина Иденюк, а кастинг директором этого сезона была назначена известный продюсер Ольга Котова.
Ответственность за выставление баллов и распределение престижных международных титулов выпала составу коллегии почётного жюри, в которое вошли: теле и радиоведущая Анна Мурашова, бизнесмен Максимилиан Лапин, блоггер и модель Яна Иванова.
Решением жюри титулы в 2022 году распределились следующим образом:
Missis Dubai Grand-Prix 2022 - Ирина Калинина
Miss Dubai the World 2022 - Ульяна Романова
Miss Dubai Jumeirah 2022 - Виктория Миллер
Miss Dubai Emirates 2022 - Lana Valkirii
Miss Dubai Marina 2022 - Полина Задорожная
Miss Dubai Burj Al Arab 2022 - Shanti
2-Vice Miss Dubai 2022 - Мария Веселова
Vice Miss Dubai 2022 - Анастасия Цибарская
Miss Dubai 2022 - Екатерина Мелихова
Miss Dubai Grand-Prix 2022 - Елизавета Левченко
Информационный партнер конкурса: глянцевое издание для успешной аудитории - Megapolis Time.
Фото: Yaroslava Novo
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.