Мастера Doucal's воссоздали три культовых модели

103 сезон Pitti Uomo, стартовавший на днях в Милане, для Doucal`s становится юбилейным, бренд отмечает 50 лет со дня основания и выпускает собственный пакт, посвященный джентльменам сегодняшнего дня. Это особое обязательство, гарантирующее высокое мастерство и настоящее итальянское качество, а также использование в производстве самых лучших материалов и, конечно, оригинальный, независимый от влияния времени стиль своей обуви.

Обратившись, к богатым 50-ти летней историей архивам компании, Doucal's воссоздали три культовых модели, которые идеально впишутся в современный мужской гардероб: Монки, Броги «Вингтип» и ботинки «Челси» - надежные, обеспечивающие защиту и подходящие для любого случая. Использование конструкции Blake делает обувь прочной и износостойкой, при этом обеспечивая стопе удивительную мягкость и комфорт с утра до вечера.

Все модели изготавливаются из телячьей кожи растительного дубления, которой специально придается уникальный эффект оленьей. Вся обувь создается строго вручную, патинирование происходит в несколько этапов, один за другим накладывают слои краски и на последнем, она глубоко впитывается в кожу, обеспечивая сохранность окрашивания на долгие годы. Кожаная подошва культового для Doucal`s золотисто-кремового оттенка, дополнена, незаменимым в зимний период и устойчивым к скольжению резиновым покрытием. Все три модели представлены в девяти цветах, плюс традиционные оттенки такие как: горчичный (на фото), коралловый и бирюзовый.

Эти три культовых стиля, обновленные, в соответствии с канонами современной элегантности, но сохранившие оригинальность и аутентичность бренда, были воссозданы Doucal`s для всех современных джентльменов, ведущих энергичный образ жизни, предпочитающих все самое качественное и красивое, внимательных к деталям и способных оценить неповторимые обувные шедевры, созданные мастерами вручную.