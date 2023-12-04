В России представят новый премиальный косметический бренд, доступный каждому

В России выпустили профессиональную линию уходовой косметики, которая помогает сохранить молодость и красоту кожи, а также позволяет продлить и закрепить эффект косметологических и хирургических процедур. Автор разработки - Ирина Василенко, пластический хирург с 15-ти летним стажем, владелица клиники интегративной медицины.

Главное преимущество новой линии – природные составы, среди которых коллоидное золото, которое выступает как мощный антиоксидант. А также натуральные компоненты: масла, экстракты трав, витамины С, Е, оказывающие уходовое действие и помогающие сохранить молодость и красоту кожи.

Кислоты (гиалуроновая, гликолевая, молочная) увлажняют кожу и оказывают отшелушивающее действие.

Ретинол, ниацинамид – работают с несовершенствами.

Пантенол, глицерин, инулин, аллантоин – питают, насыщают и запускают процесс регенерации.

Все средства подходят для любого типа кожи и имеют доказательную базу эффективности. И несмотря на премиальный уровень, уникальный состав сырья, передовые технологии разработки, на современном рынке бренд отличает приятная ценовая политика.

Справка

Ирина Василенко – оперирующий пластический хирург с 15-ти летним стажем, собственница клиники интегративной медицины в центре Москвы, которая успешно работает на протяжении 10 лет и имеет собственный учебный центр для врачей. Пул пациентов насчитывает свыше 15 тыс. человек. Ирина имеет международное образование – училась во Франции, США, ОАЭ и других странах. Стажировалась у топовых докторов с мировым именем.