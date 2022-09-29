В салоне Estelle A-store состоялось праздничное открытие Simone Perele

23 сентября в ТРЦ «Павелецкая Плаза», в салоне Estelle A-store состоялось праздничное открытие первого в России корнера французского бренда белья Simone Perele.
В эти же дни сам торговый центр празднует своё открытие и в честь обоих событий прошел грандиозный показ белья и купальников.Сеть салонов «Эстель Адони» и Estelle A-store - признанный лидер на рынке белья класса «люкс». Просторные и удобные салоны сети приглашают в удивительный мир, где покупка такого функционального предмета туалета, как белье, превращается в культ индивидуального стиля. Ведь именно белье занимает пространство, отделяющее одежду от тела, и именно оно формирует силуэт. Одним из основных преимуществ салонов «Эстель Адони» является многообразие брендов, представленных в ассортименте.
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