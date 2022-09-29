Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Алексей Бобровский

В салоне Estelle A-store состоялось праздничное открытие Simone Perele

  • 45
  • 0
  • 29 Сентября 202215:06

23 сентября в ТРЦ «Павелецкая Плаза», в салоне Estelle A-store состоялось праздничное открытие первого в России корнера французского бренда белья Simone Perele.

В эти же дни сам торговый центр празднует своё открытие и в честь обоих событий прошел грандиозный показ белья и купальников. 

Сеть салонов «Эстель Адони» и Estelle A-store - признанный лидер на рынке белья класса «люкс».  Просторные и удобные салоны  сети приглашают в удивительный мир, где покупка такого функционального предмета туалета, как белье, превращается в культ индивидуального стиля. Ведь именно белье занимает пространство, отделяющее одежду от тела, и именно оно формирует силуэт. Одним из основных преимуществ салонов «Эстель Адони» является многообразие брендов, представленных в ассортименте.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2022
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru