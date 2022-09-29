В салоне Estelle A-store состоялось праздничное открытие Simone Perele

23 сентября в ТРЦ «Павелецкая Плаза», в салоне Estelle A-store состоялось праздничное открытие первого в России корнера французского бренда белья Simone Perele.

В эти же дни сам торговый центр празднует своё открытие и в честь обоих событий прошел грандиозный показ белья и купальников.