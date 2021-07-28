В «Союзмультпарке» представили парфюм, который перенесет в атмосферу любимых мультфильмов

25 июля в Международный день поиска новых вкусов и запахов в мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ представили капсульную коллекцию ароматов для детей и взрослых с запахом любимых мультиков. Парфюмер, ароматерапевт и аромапсихолог Мэри Фурс рассказал про каждый аромат серии и провёл мастер-класс «Как и почему запахи влияют на людей».

Лимитированная серия из 10 ароматов выпущена по случаю 85-летия киностудии «Союзмультфильм». Коробка душистых апельсинов, в которой прячется Чебурашка, запах плюшек Фрекен Бок с малиновым вареньем, послевкусие мёда и сгущёнки в гостях у Винни-пуха, утренняя роса из Простоквашино и много других незабываемых впечатлений ждут всех поклонников мультфильмов в лимитированной юбилейной серии ароматов от «Союзмультфильма». По словам авторов ароматов, это настоящий подарок всем, кто хочет вспомнить запахи своего детства и погрузиться в его незабываемую атмосферу.

Коллекция состоит из десяти ароматов, посвященных как мультфильмам золотой коллекции, так и современным проектам Студии: «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Тайна третьей планеты», «Малыш и Карлсон», «Чебурашка», «Львёнок и черепаха», «Бременские музыканты», «Ёжик в тумане», «Простоквашино», «Оранжевая корова». Ароматы создал российский парфюмерный бренд Biblioteka aromatov, специализирующийся на сложном парфюме под маркой Demeter.

Познакомиться с ароматами и приобрести парфюм из лимитированной коллекции можно в корнере с фирменной продукцией «СоюзМультФильма», который расположен на территории «Союзмультпарка».