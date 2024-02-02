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Алексей Бобровский

В ТДК "Смоленский пассаж" состоялся пресс-завтрак, посвященный IV сезону выставки FASHION STYLE RUSSIA.

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  • 02 Февраля 202411:34
На пресс-завтраке ведущие эксперты отрасли собрались, чтобы обсудить важные аспекты развития легкой промышленности и изменения, которые затронут модную и выставочную индустрии.
В свете серьезных перемен в сфере легпрома, роль отраслевых ассоциаций становится все более значимой. Кроме того, были затронуты темы, связанные с поддержкой молодых дизайнеров, значимостью развития брендов для будущих поколений, кто будет носить и потреблять новые виды продукции. Спикеры рассказали о принципах формирования экспозиции и поделились информацией о преимуществах для участников. Участникам пресс-завтрака презентовали мероприятия деловой программы, а также анонсировали экспозицию F-EXPO, которая впервые состоится в рамках выставки.
  Среди приглашенных спикеров выступили:
Андрей Валентинович Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член Общественного Совета Минпромторга РФ, член правления РСПП РФ, председатель Комитета по текстильной и легкой промышленности ТПП РФ;

Надежда Ивановна Самойленко, первый вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ;

Александра Олеговна Сакаева, вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ, соучредитель выставки FASHION STYLE RUSSIA;

Вера Иванова, программный директор деловых мероприятий СОЮЗЛЕГПРОМа;

Ольга Гущина, дизайнер интерьера коммерческих и жилых объектов с опытом 15 лет, маркетолог и арт директор студии, трендвочер и куратор открытых трендбуков;

Елена Письменская, кандидат физико-математических наук, MBA, эксперт в области ассортиментного управления по категориям, торговли на маркетплейсах, создании новых и развитии существующих брендов детской одежды;

Евгения Мальцева, режиссер показов Fashion Style Podium
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