В ТДК "Смоленский пассаж" состоялся пресс-завтрак, посвященный IV сезону выставки FASHION STYLE RUSSIA.

В свете серьезных перемен в сфере легпрома, роль отраслевых ассоциаций становится все более значимой. Кроме того, были затронуты темы, связанные с поддержкой молодых дизайнеров, значимостью развития брендов для будущих поколений, кто будет носить и потреблять новые виды продукции. Спикеры рассказали о принципах формирования экспозиции и поделились информацией о преимуществах для участников. Участникам пресс-завтрака презентовали мероприятия деловой программы, а также анонсировали экспозицию F-EXPO, которая впервые состоится в рамках выставки.
Среди приглашенных спикеров выступили:
Андрей Валентинович Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член Общественного Совета Минпромторга РФ, член правления РСПП РФ, председатель Комитета по текстильной и легкой промышленности ТПП РФ;
Надежда Ивановна Самойленко, первый вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ;
Александра Олеговна Сакаева, вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ, соучредитель выставки FASHION STYLE RUSSIA;
Вера Иванова, программный директор деловых мероприятий СОЮЗЛЕГПРОМа;
Ольга Гущина, дизайнер интерьера коммерческих и жилых объектов с опытом 15 лет, маркетолог и арт директор студии, трендвочер и куратор открытых трендбуков;
Елена Письменская, кандидат физико-математических наук, MBA, эксперт в области ассортиментного управления по категориям, торговли на маркетплейсах, создании новых и развитии существующих брендов детской одежды;
Евгения Мальцева, режиссер показов Fashion Style Podium
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.