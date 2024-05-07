В театре Эстрады состоялся финальный показ музыкально-драматического спектакля "Дом окнами в поле"

22 апреля в театре Эстрады состоялся финальный показ музыкально-драматического спектакля по пьесе Александра Вампилова «Дом окнами в поле».

Пьеса представляла собой воспоминания главного героя, а именно диалог одинокой сельской жительницы Астафьевой и неженатого учителя Третьякова, приезжавшего в село, чтобы отработать в местной школе 3 года. И вот ему пришло время уезжать, и он ходит и прощается со всеми знакомыми людьми, а к последней, за полчаса до автобуса заходит к Астафьевой. Незатейливый поначалу разговор перерастает в тягостное для них обоих выяснение отношений: все эти годы они испытывали сильные чувства друг к другу, но так и не решались открыться. В финале пьесы водитель зовёт Третьякова на автобус, но тот отвечает, что сегодня никуда не поедет.

Во время всего действия в диалоги главных героев гармонично вплетались всем известные песни советских времен в исполнении артистов «Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова», и весь зрительный зал подпевал знакомые мотивы, сливаясь голосами в единое целое.

Организатором выступил Общероссийский благотворительный общественный фонд «Российский фонд милосердия и здоровья», учрежденный в Москве 16 сентября 1988 года представителями профсоюзных, ветеранских, женских, молодежных, инвалидных, творческих и других общественных организаций, который уже более 35 лет работает на благо тех, кто нуждается в защите и поддержке.

«Это было настоящее творческое путешествие, которое завораживало с самого начала и не оставляло равнодушными ни одного из присутствующих. Мы хотим поблагодарить каждого зрителя за поддержку и восторженные аплодисменты, а также отметить высочайшее мастерство ярких и талантливых артистов, которым удалось донести до зрителей мысль о том, что миром, действительно, правит любовь.

Спасибо всем участникам, чье профессиональное мастерство, опыт и преданность своему делу сыграли решающую роль в успехе нашей постановки. Это достижение устанавливает высокий стандарт для наших будущих проектов!», – рассказала нашему корреспонденту руководитель «Российского фонда милосердия и здоровья» Ольга Бондарева.

Проект реализован при поддержке «Президентского Фонда Культурных Инициатив». Режиссер-постановщик, автор идеи и сценографии, исполнитель роли Третьякова Леонид Лютвинский.

Исполнители главных ролей:

Третьяков (в молодости) - актер театра и кино Никита Костромин;

Астафьева - актриса театра и кино Мария Чернова;

Артисты «Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова».

Художественный руководитель: Заслуженный артист РФ Анатолий Судаков.

Хореограф: Заслуженный деятель искусств России Николай Андросов

Хореограф: Ольга Елисеева

Художник по костюмам: Галина Корянова

Художник по свету: Андрей Ребров