В театре имени А.С. Пушкина состоялся светский показ спектакля «Космос» с Викторией Исаковой

16 апреля на основной сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина состоялся специальный показ спектакля Игоря Теплова «Космос» с Викторией Исаковой в главной роли. Показ посетили Екатерина Мухина, Наталья Бардо, Аврора, Ирина Безрукова, Александра Киселёва, Максим Маринин с Натальей Сомовой, Алла Шишкина, Евгения Малахова, Глафира Тарханова, Татьяна Геворкян, Сара Мегре, Лена Эбади и другие.

Екатерина Мухина (светский журналист): «Во-первых, Вика — гениальная актриса, я даже не сразу узнала её, но она так фантастически перевоплощается на сцене! Её игра притягивает внимание. Во-вторых, в спектакле очень красивые декорации и костюмы. И в третьих, это очень позитивная постановка, я расхохоталась несколько раз, что последнее время редко бывает».

Ирина Безрукова (актриса): «Потрясающий спектакль, пьеса очень хороша. Всё то, что происходит в пьесе, происходит во многих городах нашей страны. Она очень подробно и эмоционально написана, и актёрам есть что играть — это самое главное. Актерский состав потрясающий, режиссура удивительная, очень тонкая, подробная, детальная. Сценография, костюмы, свет, звук, видео — всё очень хорошо. И я просто всем рекомендую прийти на этот спектакль и посмеяться, а может, где-то всплакнуть. В общем, это театр высокого театрального уровня, это искусство, и приходите в театр Пушкина!»

Глафира Тарханова (актриса): «Мне кажется, это трагикомичная история, мы и хохотали, и очень переживали за главную героиню. Это отличное перевоплощение Виктории Исаковой в Татьяну, учительницу английского. Спектакль, мне кажется, ещё будет обрастать, расти, становиться глубже, но уже на данный момент это очень удачная работа!».

Алла Шишкина (синхронистка): «Мне очень понравилось, спектакль неординарный, очень динамичный, постоянно происходит что-то неожиданное на сцене. Мне кажется, что зрители очень хорошо сегодня на все такие вещи реагировали. И, конечно, игра актёров тоже бесподобная, и сюжет очень понравился. Спасибо!».

Евгения Малахова (актриса и певица): «Я второй раз смотрю спектакль и могу сказать, что это то, на что можно ходить бесконечно. Бесконечно великолепная Вика Исакова, безумно умная, такая ностальгическая история. Очень живо, очень смешно и грустно одновременно. Но это правда, в сегодняшнем дне как глоток воздуха. Я привела на показ свою семью и честно буду рекомендовать всем».

О спектакле:

Татьяна живёт в провинциальном городке и работает учителем английского в той же школе, которую когда-то окончила сама. В её жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим: школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнаёт, что в городок собирается приехать знаменитый лётчик-космонавт, он же её бывший одноклассник и первая любовь… У Татьяны появляется надежда на чудо, а сердце героини начинает биться быстрее.

Следующие показы: 25 апреля, 17 и 28 мая.

В ролях: Виктория Исакова, Антон Гращенков, Ирина Бякова, Сергей Ланбамин, Наталья Корогодова, Сергей Миллер, Никита Пирожков, Олег Греков, Татьяна Романова, Анна Кармакова, Сергей Зырянов/Владимир Мигиров, Николай Стрельников.

Автор: Алексей Житковский

Режиссёр: Игорь Теплов

Художник: Ольга Кузнецова

Художник по свету: Максим Бирюков

Видеохудожник: Андрей Горлачёв

Музыкальное оформление: Олег Греков

Режиссёр по пластике: Никита Пирожков

18+

Фото гостей: Кирилл Сергиевский

Фото спектакля: Геворг Арутюнян