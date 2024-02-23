Будущее креативных индустрий обсудили лидеры отрасли, а также наградили победителей Национальной бизнес премии «Креативные индустрии 2024»

16 февраля в Торгово-промышленной палате РФ прошло награждение победителей Национальной бизнес премии «Креативные индустрии 2024». Лауреатами премии стали предприниматели, деятели культуры и образования, которые внесли значительный вклад в развитие креативных индустрий, поддержку и популяризацию творческих и культурных ценностей.

Церемония проходила в Конгресс-центре в рамках делового форума «Креативные индустрии 2024: импульс для технологического развития», главная задача которого привлечение внимания к креативным индустриям с дальнейшим продвижением, масштабированием и интеграцией продуктов на российский рынок.

Национальная бизнес-премия «Креативные индустрии 2024» – конкурс среди лучших специалистов креативного сектора экономики России и СНГ, товары и услуги которых являются интеллектуальной собственностью. В современном мире креативным индустриям уделяется большое внимание, а концепция развития и механизмов творческих направлений разработана до 2030 года. Согласно распоряжению правительства определены цели, задачи, приоритеты, направления и механизмы государственной поддержки креативных индустрий в Российской Федерации.

В экспертный совет премии вошли видные деятели из различных областей, предприниматели, представители власти: Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Егор Иванков, председатель Комиссии по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, президент ГК "САЛЮС", Вениамин Каганов, генеральный директор Ассоциации Развития Финансовой Грамотности, Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России, Татьяна Абанкина, директор центра креативной экономики НИУ ВШЭ, Дмитрий Лопухин, руководитель Управления в Центре диверсификации оборонно-промышленного комплекса ФГУП «ВНИИ «ЦЕНТР» МИНПРОМТОРГ РОССИИ, Ирина Хожалова, педагог-психолог, создавшая авторскую методику оздоровления организма, включающую проработку сознания, подсознания и тела, автор книг, Кирилл Адещенко, руководитель мобильной разработки в РСХБ, член ассоциации IAHD и многие другие.

Сегодня креативные индустрии представлены во многих областях, поэтому победители были определены в разнообразных сферах, где применяются новые творческие подходы – это мода, дизайн, образование, маркетинг, инновационные технологии, СМИ. Так, Джон Кописки – российский предприниматель польско-английского происхождения и его супруга Нина Кописки, основатели и владельцы молочного хозяйства «Рождество» и агро-туристического комплекса «Богдарня» вручили награду победителю в номинации «Легенда года» - журналу «Мурзилка».

«К детской периодике, к сожалению, относятся несерьезно, хотя мы растим читателя, будущего гражданина. В этом году журналу исполнилось 100 лет. Уверена, что и в этом зале присутствуют мальчики и девочки, которые выросли с «Мурзилкой». Хочу отметить, что наши читатели выросли умными, креативными и успешными», – отметила Ирина Антонова, главный редактор журнала «Мурзилка».

Награду получило еще оно легендарное издание, также отметившее свое 100-летие. В номинации «Голос города» победу одержала газета «Вечерняя Москва» за 100 летнюю преданность историческому бренду "Вечерняя Москва" и ее читателям.

Так же награды удостоился Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) за весомый (25-летний) вклад в объединение и поддержку участников печатной индустрии.

Член экспертного совета Мария Тарханова подчеркнула значимость подобных мероприятий: «Демонстрация достижений - это важный элемент мотивации для дальнейшего роста и развития».

«Лауреаты продемонстрировали высокую степень готовности своих проектов, перспективы их дальнейшего развития и масштабирования! Наша Комиссия всегда держит руку на пульсе и оказывает институциональную поддержку перспективным проектам», - отметил член экспертного совета Премии, председатель Комиссии по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Егор Иванков.

Награду «Архитектор года» за уникальные и инновационные проекты, воплощающие смелые и функциональные идеи в архитектуре получил директор и основатель архитектурного бюро «М2М3» Эдуард Губеев. Среди реализованных проектов - набережная в городе Заинск и "ТатАрские предания" в городе Арск. Эдуард также занимается благоустройством территорий в республике Татарстан, Приморье, Казахстане и Узбекистане.

Как отметила почетный гость мероприятия, директор и преподаватель Австрийской высшей школы этикета, член ассоциации International School of Protocol and Diplomacy, посол мира Федерации за всеобщий мир при ООН Мария Буше: «Креатив – это использование уже существующих технологий для создания нового продукта. Но для этого нужна определенная смелость. За креативными индустриями будущее, поскольку именно эта сфера дает новые эмоции для того, чтобы человек увидел новое в старом».

Социальные инициативы также были высоко оценены экспертным советом. «Креативным Лидером SPA-Бизнеса» стала федеральная сеть массажных салонов «Вай Тай». Представитель компании и руководитель проекта «Добрые часы здоровья» Екатерина Уварова отметила, что проект поддерживает семьи, которые воспитывают детей с нарушением развития. Массаж и СПА-терапия способствуют улучшению их эмоционального и физического состояния.

Творческая деятельность должна вестись в сочетании с использованием интерактивных мультимедийных нарративов (история, которую мы рассказываем себе или другим – ред.) и распространением контента по широкому спектру каналов. Зачастую бизнес-компании боятся применять новые технологии в устоявшийся процесс, однако в будущем это может сыграть не в пользу «консерваторов». Геннадий Горбачев, актер, продюсер, российский дизайнер отметил: «Не стоит бояться вносить изменения в разные сферы деятельности. В условиях современного мира многие компании по-прежнему работают в старом формате, хотелось бы видеть новые бизнес-процессы, интересные модели. Например, мы видим, как в кино применяется компьютерная графика, костюмированные образы, появляется новый взгляд актеров на роли. Здорово, что возрождаются добрые советские мультики в фильмы. Это новый креативный виток в нашем кино».

За популяризацию живого общения и распространение русского языка выступили разработчики настольной игры «Потолкуем?» – победители в номинации «Интеллектуально-развлекательный проект года». Авторская игра нацелена на популяризацию и распространение русского языка в рамках живого общения, расширение словарного запаса, развития красноречия, логики и эмоционального интеллекта. Игра помогает развивать богатство родного языка, что позволяет проводить больше аналогий. Благодаря этому шире становится нейронная сеть: мы быстрее и качественнее мыслим, с легкостью выстраиваем причинно-следственные связи.

Инструменты эмоционального взаимодействия людей неоднократно рассматривались в рамках бизнес форума. Большое внимание в этом вопросе посвящалось личностным характеристикам, которые позволяют преодолевать любые трудности. Победителем в номинации «Инноватор года в области бизнес-образования» стал Дмитрий Заривний, он отметил, что эмоциональный интеллект – это навык распознавать и отслеживать свои эмоции и управлять ими во благо себе и окружающих людей, а также умение распознавать эмоции других и управлять ими для лучшей коммуникации. Однако люди стали быстрее понимать, когда ими пытаются управлять. «Если появляется желание что-то изменить в другом посредством манипуляции – нужно начинать с изменений в себе, ведь только тогда начнет меняться и мир», – поделился Дмитрий Заривний.

Технологические процессы развиваются стремительными темпами. Все чаще общество говорит о проявлении нейросети и искусственного интеллекта, которые с каждым днем шагают на новую ступень развития. Но чего ждать от такого бурного развития?

«Креативные индустрии сейчас пойдут в сторону диджитализации, поскольку эра онлайн-технологий уже наступила и продолжает активно развиваться. В креативные индустрии будут интегрироваться AI как тенденция последнего года», – отметил Николай Евдокимов, представитель компании Neuron Expert Corporation.

Генеральный директор и основатель компании Neuron Expert Corporation Дмитрий Котов за разработку и успешную реализацию инновационной экспертной сети и платформы по внедрению искусственного интеллекта в бизнес удостоен номинации «AI-стартап года».

Как подчеркнул член экспертного совета Премии, руководитель мобильной разработки в РСХБ, член ассоциации IAHD Кирилл Адещенко, «Национальная Бизнес Премия: "Креативные индустрии 2024" играет важную роль, как на глобальном, так и на локальном уровнях. Глобально она способствует поддержке инноваций и креативности, а также продвижению культурного разнообразия, подчеркивая значение креативных отраслей для развития общества. Локально же мероприятие помогает выявить и поддержать таланты, способствует развитию бизнес-сообщества и улучшению общественного восприятия креативных индустрий. Проведение таких мероприятий не только признает достижения в креативных сферах, но и стимулирует их дальнейшее развитие, обеспечивая платформу для обмена идеями и опытом».

И с этим полностью согласен основатель и генеральный директор российской компании-производителя уникальных косметических средств для мужчин Men’s Priority Артем Круглов: «Победа в конкурсе дает нам новый прилив энергии и вдохновения для будущих новых побед!». Артем стал победителем в номинации «Инноватор года в бьюти сфере» за создание и развитие эксклюзивного бренда мужской косметической индустрии.

Продолжает развитие и музыкальная индустрия, что было отмечено в рамках Национальной бизнес премии. Музыка – величайшее изобретение человечества и она же является одним из важнейших инструментов в развитии креативных индустрий. Музыка разнообразна, она дополняет визуальное искусство, создает нужную атмосферу и усиливает воздействие на аудиторию. Она способна привлечь внимание, вызвать эмоции и оставаться в памяти. Примером такого многогранного и стилистического музыкального проекта стал Владимир Котов «BLACKRAGE», который исполняет треки в разных стилях. «Креативные индустрии будут развиваться, и будут развивать отечественного производителя. В музыке тренды будет задавать Россия. У меня уже есть несколько пространственных треков, энергетически заряженных на успех», – отметил Владимир Котов. Владимир стал обладателем номинации «Музыкальный проект года».

В конце вечера Лауреат ежегодного фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон», финалист телепроекта первого канала «Фабрика звезд», певец и композитор Константин Легостаев порадовал присутствующих музыкальным подарком и также отметил важные моменты использования креативных индустрий в музыке: «Многие музыканты сейчас начинают обращать внимание на искусственный интеллект. Уже есть примеры того, что аранжировки полностью создаются искусственным интеллектом. Но музыкантам нужно обратить внимание на то, что техника никогда не сможет заменить звучание живых инструментов. С развитием искусственного интеллекта музыка может сильно пострадать, поэтому важно применять его с осторожностью».

В рамках деловой части форума «Креативные индустрии 2024: импульс для технологического развития» были так же представлены самые интересные и актуальные кейсы финалистов. А также вручены дипломы от ТПП РФ и АДКБ «Я Лидер» предпринимателям и деятели культуры, которые делают ставку на развитие и поддержку бизнеса, российских ценностей и ремесленничества. Среди награжденных: за сохранение, развитие и популяризацию традиций и народной культуры, неиссякаемый творческий потенциал и активное участие в развитии региона (Владимирская область) Джон и Нина Кописки.

За значительный вклад в развитие экономики и креативной индустрии Владимирской области, поддержку и популяризацию предпринимательства, разработку и запуск новых объектов – директор МУП «Владимирский центральный рынок» Виктор Иванов.

За вклад в развитие музыкальной культуры, а также активное творческое участие в работе национального форума «Креативные индустрии и инновации 2024» - певец и композитор Константин Легостаев.

За многолетнее ведение некоммерческого художественно-образовательного проекта «Искусство идёт к детям» и творческие успехи в создании креативных произведений искусства художник Герман Шамаев.

Финалистами Премии также стали: Екатерина Рождественская, номинация: «Инноватор года в области психологического образования» за создание нового направления психологического образования «Inner Self Pedagogy» для развития адаптивного интеллекта. Наталья Полуэктова, номинация: «PR Лидер года цифровой трансформации в сфере медицинского маркетинга» за вклад в развитие медицинского маркетинга на международном уровне. Василий Гамов, номинация: «Диджитал-маркетолог года» за разработку уникальной рекламной платформы самообслуживания на основе искусственного интеллекта. Бренд FEMINELLI, номинация: «Fashion-бренд года» за выдающиеся достижения в области моды и представления женственности и многие другие.

Подробнее о Лауреатах на сайте проекта

Также в рамках Национальной бизнес премии прошел деловой форум «Креативные индустрии 2024: импульс для технологического и инновационного развития», а на протяжении всего мероприятия работала выставочная зона.

Ведущими церемонии стали: Илья Листопадов, директор АДКБ «Я Лидер» и Ксения Юрьева, основатель международного инвестиционно-делового сообщества BETWEL и Real Estate Investment Club.

Стратегические партнеры: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Национальная ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я ЛИДЕР», Комиссии по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Группа компаний "САЛЮС", Союз пиарщиков России, Ассоциация развития финансовой грамотности.

Официальные партнеры: Закрытое международное инвестиционное сообщество Real Estate Investment Club, Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП), Сеть мебельных салонов T.Sleep, Российский бренд натуральной уходовой косметики Seahava, Авторская цветочная мастерская Дарьи Ромашевой «Следуй за цветами», Дистрибьютерская компания "Воды здоровья", Men`s Priority — экосистема для мужчин, Всероссийская сеть салонов тайского спа премиум-класса Вай Тай, титулованный дизайнер эксклюзивных украшений из натуральных камней Елена Белоус, Группа компаний «КОРПОРАЦИЯ РОБОТОВ».

Информационные партнеры: "Комсомольская правда", "Вечерняя Москва", ИА «Росбалт», Finance Times, журналы Dom&Podium, Melon Rich, Vmode, Камергер; агентство InterMedia, World Podium, Smooth Radio (Россия), "Умная страна", News-w.org, Дайджест российской и зарубежной недвижимости и другие.

Текст: Юлия Казарина, Евгения Водейко, Melon Rich

Фото: Осенят Маргарита, Норайр Симонян, Компания AMcinema