«В твоей природе»: капсульная коллекция BAON x Lamoda

Природные фактуры и цвета соединены в капсуле BAON x Lamoda с трендовыми минимализмом и эргономичностью. Цветовая палитра коллекции – это микс спокойных оттенков: белого, бежевого и черного. Стиль в одежде прослеживается максимально свободный, этот эффект создается за счет объема и драпировок, многослойности, струящихся натуральных тканей и шнуровки.

В капсуле присутствуют женские и мужские модели, выполненные из приятных к телу и удобных в носке материалов: дышащий лен, премиальные хлопок с эластаном, пластичная вискоза с легким сатиновым блеском. Струящиеся ткани, свободные посадки oversize, женственные рукава и дизайнерские элементы в виде шнуровок на блузах и платьях, брутальные лаконичные жакеты – всё это формирует непринужденную элегантность и благородство моделей вне времени. Каждый раз вещи можно стилизовать по-новому, что позволит создать универсальный трендовый гардероб.

Вдохновляясь природой при работе над лукбуком, команды брендов решили обратиться к новым технологиям. Визуальные элементы в виде камней, созданные с помощью искусственного интеллекта, используются как метафора современного сосуществования и взаимопроникновения природного и техногенного. Еще одной метафорой является принт на футболах - рука с зеркалом, в котором отражается глаз, как посыл человеку заглянуть внутрь себя, своей природы и найти свою идентичность.

Коллекция доступна в розничных магазинах BAON и онлайн на сайтах BAON и Lamoda.

https://baon.ru/landing/baon-x-lamoda/

Коллекция доступна в следующих магазинах BAON:

1. Москва, Вегас Каширский (Московская обл., Ленинский район, 24 км МКАД Х Каширское ш. ТРЦ VEGAS, 2 этаж);

2. Москва, Кунцево Плаза (Москва, ул. Ярцевская, д. 19 ТЦ Кунцево Плаза, 3 этаж);

3. Санкт-Петербург, Мега Дыбенко (Ленинградская обл., Кудрово г., Мурманское ш., 12 км ТРЦ МЕГА Дыбенко);

4. Тюмень, ТЦ Вояж (г. Тюмень, ул. Герцена, д. 94 ТЦ Вояж, 2 этаж);

5. Тюмень, ТЦ Кристалл (г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д. 1А ТЦ Кристалл, 2 этаж).

А также во всех остальных магазинах бренда у посетителей есть возможность ознакомиться с коллекцией и заказать понравившиеся модели через продавцов-консультантов на сайте или в мобильном приложении BAON.