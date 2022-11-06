VAL Dress – Носи лучшее

VAL Dress – это российский бренд одежды для ярких и женственных девушек, которые ценят качество и неповторимый индивидуальный стиль. Особо тщательно мы подходим к выбору материалов и фурнитуры. Большинство наших тканей мы заказываем напрямую из Италии, некоторые из них мы покупаем из коллекций таких мировых брендов, как Dior, MaxMara, Balmain, Prada и пр. В настоящий момент мы отшиваем небольшие партии, некоторые экземпляры вообще штучные, что сближает их с индивидуальным пошивом. А кто из нас не хочет быть неповторим, в том числе и при выборе одежды? На каждое изделие у нас свое уникальное лекало от профессионального конструктора, благодаря чему наши изделия идеально сидят по фигуре.

Стиль нашей одежды – это женственная классика. Почему именно он? Наши прекрасные хрупкие женщины вынуждены в современных реалиях взваливать на себя далеко не женские заботы и мощнейшую нагрузку. И как при этом не потерять то главное, что дала нам природа – это нежность и красоту? Главная наша задача – помочь нашим прекрасным покупательницам в этой непростой действительности оставаться женственными и любимыми, выйти наконец-то из домашнего уединения и показать себя во всей красе. При этом вместе со стилем и красотой, мы даем им отличное качество и индивидуальность.

Основа наших коллекций – это красивая повседневная одежда, как говорится «и в пир, и в мир». Надев наше платье с утра на работу, не лишнее и в ресторан вечером пойти, и при этом чувствовать себя на высоте.

Отдельно хочется рассказать о наших костюмах. Ведь костюм- это ваше лицо на любом важном мероприятии, особенно если оно деловое. Именно поэтому к разработке моделей костюмов мы подходим особо тщательно.

Первое, на что мы делаем акцент- это качество ткани и фурнитуры, т.к. некачественные дешевые ткани могут испортить любую, даже самую лучшую модель. Все наши костюмные ткани мы заказываем напрямую из Италии. Второй важный акцент- это лекала, ведь «главное, чтобы костюмчик сидел».Некоторые модели проходят не один, а даже до пяти образцов, пока вы увидите всю эту красоту. Наши костюмы идеально сидят на любой фигуре. Мы гордимся работой нашего конструктора! И конечно, немаловажный акцент - это следование современным тенденциям моды. При этом мы учитываем актуальность модели. Наша одежда- это то, в чем ты всегда будешь выглядеть на все сто! Но, что еще интересно, мы запустили линейку «Нескучный дресс-код», чтобы наши прелестные покупательницы могли и с свои деловые будни оставаться уникальными и женственными.

Наш официальный сайт: https://valdress.ru

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