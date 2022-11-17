VAL Dress - женственная классика

Сегодня хочется рассказать о том, почему в основе наших коллекций - нестареющая классика, адаптированная под современные тренды.
Первое и самое важное, одежда - это своего рода огранка для ее обладательницы, но на первом плане всегда бриллиант. Классическая одежда прежде всего выделяет вас, вашу красоту и ваш безупречный вкус.
Втрое, именно классический стиль одежды выбирают великие женщины мира: Принцесса Диана, Королева Летиция, Кейт Мидлтон и др. Монаршие особы отдают предпочтение платьям-футлярам, платьем А-силуэта, костюмам-двойкам. А любая женщина всегда Королева, и в ее гардеробе должна быть нестареющая классика.
И третье, классическая одежда не надоедает быстро, поэтому это своего рода вложения в гардероб.
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