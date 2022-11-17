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Валентина Долгополова

VAL Dress - женственная классика

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  • 17 Ноября 202220:26

Сегодня хочется рассказать о том, почему в основе наших коллекций - нестареющая классика, адаптированная под современные тренды.
Первое и самое важное, одежда - это своего рода огранка для ее обладательницы, но на первом плане всегда бриллиант. Классическая одежда прежде всего выделяет вас, вашу красоту и ваш безупречный вкус.
Втрое, именно классический стиль одежды выбирают великие женщины мира: Принцесса Диана, Королева Летиция, Кейт Мидлтон и др. Монаршие особы отдают предпочтение платьям-футлярам, платьем А-силуэта, костюмам-двойкам. А любая женщина всегда Королева, и в ее гардеробе должна быть нестареющая классика.
И третье, классическая одежда не надоедает быстро, поэтому это своего рода вложения в гардероб.
 

Наш официальный сайт: https://valdress.ru

Мы ВКонтекте : https://vk.com/club212091592

Телеграмм канал: @VAL_DRESSS

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