Вдохновение от Geox

Динамичная жизнь в городе и деловых поездках, расслабленный отдых на природе и приключения в путешествиях — новая коллекция Geox вдохновлена образом жизни современных мужчин. В верхней одежде итальянские дизайнеры делают ставку на функциональный дизайн и максимальный комфорт, который обеспечивают новейшие материалы и инновационные технологические решения.

Ветронепроницаемая дышащая куртка, выполненная в технике color block, адресована мужчинам, которые соскучились по ярким краскам и сочетаниям. Актуальный дизайн в сочетании с необычным цветовым решением делают эту модель главным акцентом в образе и идеальным компаньоном базовому гардеробу: джинсам, чиносам, кроссовкам и кедам. Если отстегнуть капюшон, получится легкий френч, который можно носить с классическими брюками, лоферами или дерби.

В поездках и путешествиях лучшим выбором станут модели, внутри которых предусмотрены специальные лямки. Они избавляют от необходимости носить куртку в руках в аэропорту или, скажем, когда погода резко меняется несколько раз на дню. Достаточно вынуть руки из карманов, и куртка повиснет на спине, как рюкзак. Модели выполнены из водо- и ветронепроницаемых материалов, внутри карманы, которые вместят все документы и ценности. Один из карманов служит чехлом для куртки, в который она компактно и аккуратно складывается.