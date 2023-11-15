Нино Нинидзе, Ксения Чилингарова, Дарья Клюкина на вечере современной элегантности

9 ноября на площадке ресторана Soma состоялся закрытый камерный ужин в рамках запуска капсульной коллекции EKONIKA | NAMELAZZ. Гости вечера первыми смогли увидеть модели обуви и аксессуаров для особенных выходов и узнать детали о создании коллекции от команд брендов.

На мероприятии присутствовали друзья брендов, среди которых были инфлюенсеры и редакторы телеграм-каналов о моде: Ксения Шипилова, Карина Нигай, Анастасия Арабчикова, Оксана Рим, Ксения Чилингарова, Мадонна Мур, Мари Коберидзе, Ева Осипова, Михаил Барышников, Нино Нинидзе, Дарья Клюкина, Алексей Сухарев, Марианна Елисеева, Мария Лобанова, Полина Евтушенко, Анастасия Полетаева, Яна Мотина, Евгения Тарлецкая, Олег Горчанин, Анфиса Ибадова, Антон Гулевский, Ксения Китаева, Евгения Квиртия, Алеша Славко, Светлана Ширшова, Кристина Половинкина.

Роскошную атмосферу вечера и кинематографичную концепцию коллаборации дополняли специально разработанная карта блюд и напитков от шефа ресторана Soma, музыкальные произведения на рояле в исполнении пианистки Анны Афанасьевой, декорации в театральной эстетике, созданные бюро Visionar и команды агентства C.Atelier, а также презентация рекламной кампании, главной героиней которой стала актриса Диана Пожарская.