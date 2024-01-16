Великолепная семёрка: косметические премиальные наборы от легендарного бренда «Лошадиная сила»

Новогодние праздники подошли к завершению, но поводы дарить подарки только начались: впереди - Крещение, Татьянин день, День влюблённых и, конечно, «8 марта», Дни рождения и юбилеи, торжественные даты компаний и корпораций… Праздников много не бывает, а радовать окружающих приятными презентами можно не только по случаю, но и просто от души, не пытаясь приурочить подарок к определённому поводу.

Сегодня хотим рассказать о семи косметических премиальных наборах от легендарного бренда «Лошадиная сила». «Скажите близким: это тебе!» - и их лучезарная улыбка будет лучшей наградой за внимание.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ЛОШАДИНАЯ СИЛА» РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ

Все необходимое для профессионального ухода за волосами Вы найдете в этом наборе!

Шампунь-кондиционер с коллагеном и ланолином придаст роскошный блеск Вашим волосам. Бальзам-ополаскиватель биоактивный с коллагеном и провитамином В5 быстро восстановит структуру поврежденных волос.

Состав набора:

• Шампунь-кондиционер с коллагеном и ланолином, 250 мл.

• Бальзам-ополаскиватель биоактивный с коллагеном и провитамином В5, 250 мл. Упаковка: светлая картонная коробка с золотым тиснением и ложементом. Внутри 2 флакона.

ДАРИТЕ СЕБЕ И БЛИЗКИМ НЕВЕРОЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ БЕЗУПРЕЧНОСТИ И ПРЕВОСХОДСТВА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ЛОШАДИНАЯ СИЛА» ЗАЩИТА ЦВЕТА И УКРЕПЛЕНИЕ ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС!

Защита и бережный уход каждый день. Идеальный подарок себе и своим волосам. Профессиональные средства по уходу за волосами «Лошадиная сила» придадут Вашим волосам блеск, пышность и здоровую силу.

Входящий в подарочный набор шампунь для окрашенных и поврежденных волос восстановит структуру волоса по всей длине, разгладит керамидные пластины, увлажнит и защитит природную оболочку волосяного стержня, а биоактивный бальзам-ополаскиватель с коллагеном и провитамином В5 быстро восстановит структуру поврежденных волос.

Состав набора:

• Шампунь для окрашенных и поврежденных волос, 250 мл.

• Бальзам-ополаскиватель биоактивный с коллагеном и провитамином В5, 250 мл. Упаковка: светлая картонная коробка с золотым тиснением и ложементом.

Внутри 2 флакона. Подарочная коробка упакована в термоусадочную пленку.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «БУРЕНКА» СЛИВОЧНЫЙ АНТИ -ЭЙДЖ

Состав набора:

• Крем сливочный омолаживающий для лица, шеи и декольте, 100 мл;

• Крем сливочный омолаживающий для кожи вокруг глаз, 50 мл.

Упаковка: светлая картонная коробка с золотым тиснением и ложементом.

Формула молодости раскрыта, и мы охотно делимся секретом с Вами! Записывайте: 1+1=WOW -эффект! КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО!

Всего 2 невероятных крема из потрясающего набора «СЛИВОЧНЫЙ АНТИ -ЭЙДЖ», разгладят морщины, улучшат эластичность и увлажнят кожу, остановят время и подарят радость от заметного эффекта! Сливочная серия специально разработана для активации внутренних процессов омоложения и способна восстанавливать регенерацию кожи на клеточном уровне.

ЭТОТ НАБОР МОЖНО ПОДАРИТЬ, НО ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ СЕБЕ !

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «БУРЕНКА» СМЕТАНКОВЫЙ - СЛИВОЧНЫЙ

Сметанково -сливочное комбо «No Stress»!

Два потрясающих крема в наборе, помогут эффективно увлажнить и смягчить, успокоить раздраженную, покрасневшую, зудящую кожу. Создадут защитный, влагоудерживающий барьер. Простимулируют процесс клеточной регенерации, активизируют обновление и восстановление эпидермального слоя кожи, повысят эластичность и упругость.

Обладают выраженным противовоспалительным эффектом, регулируют избыточную выработку кожного себума, деликатно устраняя жирный блеск.

Состав набора:

• Крем сметанковый с алоэ вера увлажняющий для лица и тела, 100 мл;

• Крем сливочный омолаживающий для кожи вокруг глаз, 50 мл.

Упаковка: светлая картонная коробка с золотым тиснением и ложементом.

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «БУРЕНКА» СУФЛЕ -СМЕТАНКОВЫЙ

В состав набора входит Воздушное суфле масло и сметанковый крем. Воздушное суфле масло для лица, тела и волос подходит взрослым и детям. Протестировано дерматологами. Гипоаллергенно. Всесезонное средство. Не содержит отдушек, парабенов и красителей . Клинически доказанная эффективность. Глубоко проникает и восстанавливает кожу лица и тела, а также волосы изнутри. Мягкая и нежная гелевая текстура сметанкового крема с соком алоэ вера и потрясающим ароматом легко распределяется и мгновенно проникает в глубокие слои дермы, впитывается, не оставляет чувства липкости и эффективно воздействует на все типы кожи.

Состав набора:

• Воздушное суфле масло для лица, тела и волос, 100 мл;

• Крем сметанковый с соком алоэ вера увлажняющий для лица и тела, 100 мл.

Упаковка: светлая картонная коробка с золотым тиснением и ложементом.

ЭТОТ НАБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ!

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «БУРЕНКА» СМЕТАНКОВЫЙ

Всё, что нужно знать про этот набор, — это то, что кремы из его состава превосходно воздействуют на кожу лица и тела. Незаменимые средства для красоты вашей кожи! Потрясающие ароматы средств на основе соков огурца и алоэ вера, молочного протеина, купажа натуральных растительных масел насыщает кожу витаминами, минералами. Интенсивно увлажняют, смягчают, устраняя шелушение и чувство стянутости. Идеальная основа под макияж!

Состав набора:

• Крем сметанковый с соком алоэ вера увлажняющий для лица и тела, 100 мл;

• Крем сметанковый с соком огурца регенерирующий для лица и тела, 100 мл.

Упаковка: светлая картонная коробка с золотым тиснением и ложементом.

ОЩУТИ СМЕТАНКОВЫЙ ВОСТОРГ!

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «БУРЕНКА» МОЛОЧНАЯ КОЖА

Молочная кожа — коллекция средств на основе молочной и гиалуроновой кислот с клинически доказанной эффективностью.

Активный состав нормализует выработку меланина в верхних слоях дермы, благодаря чему при ежедневном применении пигментные пятна заметно уменьшаются, а кожа выглядит более ровной и гладкой.

Состав набора:

• Пилинг для лица 18% мультикислот AHA & BHA, 50 мл;

• Маска-пилинг для лица с молочной кислотой, 100 мл;

• Осветляющий ночной крем для лица с молочной кислотой, 100 мл.

Упаковка: светлая картонная коробка с золотым тиснением и ложементом. Внутри 1 флакон, 1 банка и 1 туба.

ПРИРОДНОЕ СИЯНИЕ ВАШЕЙ КОЖИ!