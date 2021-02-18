Венецианская выставка фотографа Александра Забегина
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21 Ноября 202115:44
Выставка работ российского фотографа Александра Забегина "La magia dei cavalli" проходит в Галерее OVV, Castello 996a, Gardini Biennale, Venezia, во время двух заключительных недель Венецианского Биеннале-2021.
Александр Забегин с юных лет любит лошадей, и тема «Лошади» неизменно присутствует в его творчестве. Фотографии, представленные для выставки, сняты в разное время года, в разное время дня и ночи, в разных странах мира.
Александр Забегин родился в 1985 году в Москве. В 1998 году с отличием закончил Школу искусств им. Балакирева, а в 2007 году - отделение дизайна Высшей школы рекламы Московского Гуманитарного Университета, с 2021 года – аспирант Московской художественно-промышленной академии им. Строганова.
Участник и победитель международных фестивалей и конкурсов, в том числе Salon Internationale de Saumur AR(T) CHEVAL и AR(T) CHEVAL ET L’EPERON во Франции. Член Союза журналистов России и Международного Союза журналистов. С 2006 года - официальный фотограф Дубайского Кубка мира по скачкам. Провел более 20-ти персональных выставок в России и за рубежом, участник ART RUSSIA FAIR 2021.
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