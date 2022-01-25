Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Диана Мицкевич

Very Peri: как и с чем носить главный цвет 2022 года

  • 159
  • 0
  • 25 Января 202221:57

Наступающую весну всем модницам суждено встречать в лиловых тонах - благодаря прогнозу команды Института цвета Pantone лавандово-сиреневая гамма стала символом 2022 года.

Если вспомнить, в 2018 году Pantone отдал свои симпатии похожему, но гораздо более активному, глубокому и даже несколько драматичному оттенку Ultra Violet, в сравнении с которым фаворит года наступившего выглядит ещё лиричнее, мягче и воздушнее. 

Особенность новомодного Very Peri в его многослойности - колоритный микс синего, фиолетового и красного делает его уникальным. Такие краски можно встретить только в облаках, когда алые лучи тают в лазури. 

Лиловый цвет ассоциируется с нарядами подружки невесты, как, например, в фильме «Свадьба лучшего друга».

Или «Девичник в Вегасе». 

И просто создан для  романтического свидания в духе «Великого Гэтсби». 

Богатые и знаменитые модницы давно дружат с сиреневыми оттенками и, заручившись помощью лучших  стилистов планеты, выбирают палитру, соответственно своему типу внешности. 

Принцесса Диана и Кэтрин, герцогиня Кэмбриджская, Присцилла Пресли и Эль Фэннинг, Приянка Чопра и Рианна, Дженнифер Лопес и Зендея, Джессика Честейн и Блейк Лайвли, Амаль Клуни и Хейли Бибер не раз были замечены в лиловых нарядях и всегда вызывали восторг публики. 

На подиумах мировых Недель моды дизайнеры Домов Chanel, Saint Laurent, Versace,  Dolce &Gabbana, Moschino и другие показали множество идей как поселить Very Peri в весенне-летний гардероб: выбрать можно что угодно от платья до колготок. 

Остается только решить куда и с чем носить цвет Very Peri. К счастью, этот оттенок не только прирожденно элегантный, но ещё и абсолютно универсальный: может быть как торжественно-праздничным, так и повседневно-скромным. 

Для кэжуал-образов отличным решением станут сочетания лавандового с белыми, бежевыми и кофейными оттенками. 

Лазурные, голубые, бирюзовые цвета и деним как ближайшие родственники Very Peri создают вместе роскошный монохромный look.

Озорная игра цвета начинается с дружбы лиловой и зелёной гаммы - мятный, изумрудный, фисташковый и нефритовый органично «приземляют» воздушную сирень.

А самый эффектный мэтч - с огненными оттенками жёлтого, оранжевого и алого. 

Попробуйте поэкспериментировать с фактурой нарядов и аксессуаров волшебного и фееричного оттенка Very Peri: примерьте струящийся водопадами атлас, пушистый мех или перья, дымчатый тюль или блестящие пайетки и комплименты не заставят себя долго ждать! 

А за вдохновением рекомендую отправиться в музей и, естественно, на природу. 

Автор: Диана Мицкевич

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2022
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru