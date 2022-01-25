Very Peri: как и с чем носить главный цвет 2022 года

Наступающую весну всем модницам суждено встречать в лиловых тонах - благодаря прогнозу команды Института цвета Pantone лавандово-сиреневая гамма стала символом 2022 года.
Если вспомнить, в 2018 году Pantone отдал свои симпатии похожему, но гораздо более активному, глубокому и даже несколько драматичному оттенку Ultra Violet, в сравнении с которым фаворит года наступившего выглядит ещё лиричнее, мягче и воздушнее.
Особенность новомодного Very Peri в его многослойности - колоритный микс синего, фиолетового и красного делает его уникальным. Такие краски можно встретить только в облаках, когда алые лучи тают в лазури.
Лиловый цвет ассоциируется с нарядами подружки невесты, как, например, в фильме «Свадьба лучшего друга».
Или «Девичник в Вегасе».
И просто создан для романтического свидания в духе «Великого Гэтсби».
Богатые и знаменитые модницы давно дружат с сиреневыми оттенками и, заручившись помощью лучших стилистов планеты, выбирают палитру, соответственно своему типу внешности.
Принцесса Диана и Кэтрин, герцогиня Кэмбриджская, Присцилла Пресли и Эль Фэннинг, Приянка Чопра и Рианна, Дженнифер Лопес и Зендея, Джессика Честейн и Блейк Лайвли, Амаль Клуни и Хейли Бибер не раз были замечены в лиловых нарядях и всегда вызывали восторг публики.
На подиумах мировых Недель моды дизайнеры Домов Chanel, Saint Laurent, Versace, Dolce &Gabbana, Moschino и другие показали множество идей как поселить Very Peri в весенне-летний гардероб: выбрать можно что угодно от платья до колготок.
Остается только решить куда и с чем носить цвет Very Peri. К счастью, этот оттенок не только прирожденно элегантный, но ещё и абсолютно универсальный: может быть как торжественно-праздничным, так и повседневно-скромным.
Для кэжуал-образов отличным решением станут сочетания лавандового с белыми, бежевыми и кофейными оттенками.
Лазурные, голубые, бирюзовые цвета и деним как ближайшие родственники Very Peri создают вместе роскошный монохромный look.
Озорная игра цвета начинается с дружбы лиловой и зелёной гаммы - мятный, изумрудный, фисташковый и нефритовый органично «приземляют» воздушную сирень.
А самый эффектный мэтч - с огненными оттенками жёлтого, оранжевого и алого.
Попробуйте поэкспериментировать с фактурой нарядов и аксессуаров волшебного и фееричного оттенка Very Peri: примерьте струящийся водопадами атлас, пушистый мех или перья, дымчатый тюль или блестящие пайетки и комплименты не заставят себя долго ждать!
А за вдохновением рекомендую отправиться в музей и, естественно, на природу.
Автор: Диана Мицкевич
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