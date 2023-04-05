Веселые пасхальные праздники в отеле The Standard, Huruvalhi Maldives

Расположенный в кристально чистой лагуне атолла Раа, курорт The Standard, Huruvalhi Maldives – настоящий рай для семейного отдыха. Детский клуб Lil Sharks предлагает нескончаемые развлечения для детей всех возрастов. Игровая комната, бассейн, песчаный парк и кинозал – идеальные места для творческих мастер-классов и всевозможных игр.

Пасхальная программа детского клуба включает изготовление пасхальных открыток, пиньяты, проведение караоке-вечеринок и мини-олимпийских игр. Самым захватывающим событием станет охота за пасхальными яйцами: веселая кутерьма и максимальный выплеск эмоций обеспечены.

Не получится заскучать и у взрослых – начать можно с коктейля мимоза на завтрак, затем сразиться в квиз и завершить день бранчем с кроликом в ресторане Kula. Гвоздем пасхальной программы станет незабываемая вечеринка в главном бассейне на пляже, во время которой можно будет расслабиться под заводные ритмы диджеев на одном из десятков ярких надувных кругов и продегустировать аппетитные закуски и праздничные коктейли.

В честь праздника The Standard, Huruvalhi Maldives подготовил специальные пакетные предложения для семей. В них входит множество развлечений, например, снорклинг-экскурсия с гидом и семейная фотосессия, вечерний киносеанс в кинотеатре под открытым небом, занятие йогой и мастер-класс по приготовлению коктейлей и безалкогольных тропических моктейлей для всей семьи. В дополнение к плану питания "все включено лайт" гостям будут предложены эксклюзивный ужин на пляже и обед в Todis и Joos Cafe, чтобы семья могла побаловать себя вкусными блюдами вместе. А чтобы у родителей было больше времени насладиться райским отдыхом, курорт дополнительно предложит услуги няни. Такое пасхальное путешествие, безусловно, оставит воспоминания на всю жизнь.

Семьи смогут забронировать долгожданный отдых в The Standard, Huruvalhi Maldives по цене от USD 875.00 за ночь.