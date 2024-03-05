Весенний Бал кукол пройдет на территории выставочно-презентационного комплекса T-Modul в Москве и соберет на одной площадке самых известных авторов-кукольников, коллекционеров, любителей авторских игрушек. Открытие состоится в первый весенний праздник — 8 Марта. В этом году более 500 авторов со всей России, а также из Белоруссии и Эстонии представят свои самобытные куклы, выполненные во всевозможных техниках. Среди участников, как известные на весь мир именитые мастера, так и новые таланты. Выставка организованна российским художником, меценатом, коллекционером, лауреатом Премии Правительства РФ в области культуры Светланой Пчельниковой.

"Двадцать лет назад выставка задумывалась для популяризации кукольного искусства в России. И за это время она выросла в серьезную и масштабную. Здесь не просто куклы и игрушки, это произведения искусства, в которых сливаются разнообразные культуры, эмоции и идеи», - поделилась организатор Бала Светлана Пчельникова.

Через свои куклы авторы стремятся донести до зрителя любовь и красоту, которые они видят в окружающем мире. В каждой работе – истории в миниатюре, которые заставляют задуматься, удивиться и, даже, по-новому взглянуть на привычные вещи. Мастерица из Самары Елена Тимкаева создает реалистичные куклы знаменитостей, Любовь Фартушная из Краснодара заряжает вдохновением и энергией каждую куклу, которая создается в ее фарфоровой мануфактуре, «Королевство Белых ночей, Брусничных земель» придумала автор из Северодвинска Ирина Черепанова, Юлия Южакова из Москвы создает стильных и необычных кукол. Для своих персонажей мастера придумывают целый мир, а у каждой куклы своя история. Есть здесь и куклы-манекены в человеческий рост и удивительные маленькие куколки ростом с Дюймовочку.

Кроме того, на весеннем балу можно будет купить две новые книги Светланы, которые сейчас доступны только в книжных магазинах «Эрмитажа» и в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге: «Царские куклы» и «Звездные куклы». Также все желающие могут принять участие в благотворительном проекте Светланы Пчельниковой «Парад кукол - детям». Средства от реализации авторских кукол и игрушек со специального стенда «Парада» пойдут напрямую на лечение детям в благотворительный фонд «Линия Жизни».

Возрастное ограничение 6+

Адрес | Расписание | Билеты

Москва, «Т-Модуль», Тишинская площадь, дом 1

Расписание выставки по дням:

8 марта 12.00-20.00

9 марта 11.00-20.00

10 марта 11.00-19.00

Подробнее на сайте: https://balkukol.ru

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