Весенний must-have: 7 покупок, без которых не обойтись настоящей моднице

С приходом весны обновления жаждет не только природа, но и гардероб. Какие вещи стоит добавить в свою коллекцию, чтобы всегда быть на пике стиля? Мы собрали семь самых актуальных покупок этого сезона, которые гарантированно заставят ваших подруг завидовать.

1. Пальто в пастельных тонах

Нежность пастельных оттенков - вот что символизирует настоящее весеннее настроение. Культовый беж, легкий лавандовый или нежный мятный - выбирайте то, что гармонирует с вашей индивидуальностью. Пальто от Max Mara не только подчеркнет изысканный вкус, но и согреет в прохладные весенние дни.

2. Легкие кроссовки

Быть на ногах целый день и при этом выглядеть стильно? Легко! Самые модные кроссовки этого сезона от Gucci не только удобны, но и добавляют расслабленного шика любому наряду.

3. Юбка-плиссе с цветочным принтом

Цветочный принт - вечная классика весеннего сезона, а плиссе добавляет наряду игривости и легкости. Этот предмет гардероба может быть как повседневным, так и вечерним - все зависит от того, какие элементы гардероба вы выберете в качестве компаньона.

4. Солнцезащитные очки

Защита от весеннего солнца и при этом непревзойденный стиль - вот что вы получите, купив новые очки. Оправа Balenciaga отлично дополнит любую комбинацию и придаст образу нотку загадочности.

5. Стильная сумка на цепочке

Сумка на цепочке - это не просто удобство, это аксессуар, который способен изменить любой аутфит. Выберите модель с необычной текстурой или декоративными элементами, и пусть ваша сумка говорит за вас!

6. Шелковый шарф

Шарф из натурального шелка от Hermès станет изысканным акцентом в образе любой дамы. Обвяжите его вокруг шеи, заправьте в воротник рубашки или привяжите к ручке сумки - такой элемент декора никогда не будет лишним.

7. Джинсы wide-leg

Облегающие силуэты уходят в прошлое. Современные модницы уже оценили преимущества джинсов свободного кроя. Они не только комфортны, но и идеально вписываются в диалог с трендами этого сезона. Носите их с каблуками или кроссовками и каждый раз создавайте новый и неповторимый лук.

С этими семью весенними покупками вы без труда подчеркнете свой неподражаемый стиль и останетесь в центре внимания на протяжении всего сезона. Совместите комфорт и шик, и пусть каждый день будет ярким и незабываемым!