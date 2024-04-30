Весенний показ моды на Fashion Day Academy Kaurtseva III 2024 г.

В центре Москвы прошло роскошное событие Fashion Day Academy Kaurtseva III, которое собрало 32 талантливых дизайнера, готовых представить свои уникальные креативные работы. Вечер был пронизан вдохновением, красотой и творчеством, а знаменитый лозунг "Красота спасет мир" прозвучал особенно актуально на этом мероприятии.

Все посетители с удовольствием погрузились в атмосферу праздника наполненную радушием и гостеприимством, делая запоминающиеся снимки на красной ковровой дорожке, наслаждаясь игристыми напитками и легким фуршетом. Фотографы умело запечатлели каждый яркий момент, а интервью с гостями придавало вечеру особый шарм и душевность.

Это событие было не просто показом одежды, а истинным торжеством моды, который не уступает знаменитым показам Haute couture в Париже или Милане, но и покорил сердца всех присутствующих.

Члены творческого жюри, в числе которых оказались Сергей Зверев, Мария Златкина и Михаил Длужневский поделились своими уникальными взглядами и мнениями, придавая событию особое великолепие.

Победителями стали яркие таланты Fashion Day Academy Kaurtseva, которые получили заслуженные ценные призы. За свои творческие образы были отмечены Светлана Бандура с работой "Цветок Севера", Ирина Остапчук и Екатерина Калистратова, чьи коллекции, "Акцент" и "Каменный Цветок" оставили яркий след в сердцах всех зрителей, покоряя своим утонченным стилем и оригинальным видением моды.

На знаменательном модном вечере присутствовали звёзды и лидеры общественного мнения, включая этнического певца Gurude, психолога Татьяну Мужицкую, стилиста и арт-директора салона Павла Лагунова, телеведущую Ольгу Жук, эксперта в области люкса Юлию Бевзенко, звездного визажиста Евгению Монтану, организатора концертов Василину Парамонову, продюсера Руслана Галимова и многих других известных личностей.

Молодые и талантливые дизайнеры со всей страны, в числе которых Елена Федулова, Ольга Пономарева, Александра Рыженкова, Елена Кудрявцева, Алина Берестова, Юлия Калмыкова, Ирина Дроздова, Татьяна Мохова, Оксана Павлова, Ксения Белогрудь, Светлана Бандура, Марина Артюшкина, Ольга Смекалина, Ольга Сайгадинова, Оксана Серёгина, Галина Амилаханова, Ольга Щёкотова, Эмма Каринкина, Светлана Варенко, Татьяна Межуева и Татьяна Денисова, собрались для участия в международном конкурсе дизайнеров, передавая свое видение мира через уникальные образы.

Свои коллекции представили: Елена Букина "Магия мотылька", Ирина Остапчук "Акцент", Наталья Яцина "Домино", Домна Василенко "Бархатный лепесток", Екатерина Калистратова "Каменный цветок", Елена Федулова "Путешествие души", Валентина Сташкова "Мой цветок", Ирис Ферерра "Сон в летнюю ночь", Венера Бугодярова "Элегантность", Елена Борисевич "Ленты Мечты" и Ольга Каурцева "Сны её величества".

Организатором мероприятия выступила Ольга Каурцева, популярный дизайнер и основатель Академии пошива одежды Haute Couture, известный не только как участница проекта "Подиум" на MTV, но и как законодатель мира высокой моды.

Среди партнеров вечера были такие компании, как брендированная вода Brand Water, натуральная косметика с заботой о природе SmoRodina, элитная натуральная косметика K.E.N. natural skincare, а также производитель швейного оборудования Minerva.

Информационную поддержку мероприятию оказали: интернет-портал Fason.club, творческий журнал iLike.Today, портал Celebrity TV, международный телеканал World Fashion Channel и модный глянцевый журнал Fashion Look Magazine.

Источник фото: пресс-служба Academy Kaurtseva.