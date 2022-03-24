Весенняя коллекция итальянского бренда Geox наполнена предвкушением весны и радостных перемен. При создании моделей дизайнеры вдохновлялись образом современной женщины — живущей полной жизнью, уверенной в себе, порой игривой и кокетливой, а иногда сдержанной и элегантной. Она умеет играть со стилями и знает цену деталям. В ее арсенале есть обувь на любой случай: для деловых встреч и романтических свиданий, торжественных выходов в свет и воскресных прогулок по городу, увлекательных путешествий и отдыха на природе.

Туфли-лодочки, балетки и босоножки из сияющей лакированной кожи в черном, коралловом и кремовом цветах — обувь с аристократическим характером, в которой чувствуешь себя первой леди. Эти модели идеально дополнят утонченные образы с оттенком ретро. Элегантный вырез, заостренный нос, изящные прорези — внимание к деталям и дизайн вне времени позволяют блистать на любой вечеринке или торжественном приеме. Может ли все это сочетаться с непревзойденным комфортом? Да! — отвечают итальянские дизайнеры. Даже если мероприятие продлится до полуночи, они выдержат испытание с честью.

В капсуле использована технология Respira тм - «Обувь, которая дышит» – это идея, в основе которой лежит обещание хорошего самочувствия и абсолютного комфорта, ставшие миссией Geox со дня его основания. Именно с нее начинается история бренда в начале 90-х годов, когда потомственный винодел Марио Моретти Полегато поехал на выставку в Неваду. Несмотря на стоявшую жару, Марио отправился на прогулку и через некоторое время почувствовал дискомфорт в ногах. Достав перочинный нож, он проделал отверстия в резиновой подошве своих кроссовок – облегчение пришло моментально, а вместе с ним мысль: «Почему бы не создать обувь на резиновой подошве, способной пропускать воздух?» Вернувшись в Италию, Марио воплотил свою революционную идею в небольшой обувной мастерской, принадлежавшей его семье, и запатентовал технологическое решение – перфорированную резиновую подошву с встроенной мембраной. Благодаря этой технологии в обуви создается идеальный микроклимат для ног: испарения выводятся из ботинка (в нашем случае туфельки), стопы дышат и остаются сухими в течение всего дня. Так в 1992 году в мире появилась «дышащая» обувь Geox.

Дополнить образ предлагается тренчем Geox с настоящим итальянским характером. Классика представлена в насыщенном красном и синем цветах, модели выполнены из материала, напоминающего плотный шелк. Двубортный хлопковый плащ в песочном оттенке выглядит необычно и очень романтично — спинка и рукава декорированы воланом, напоминающим крылья (весна же, хочется летать!). Элегантные по форме и изысканные по материалам, эти модели безусловно станут любимой верхней одеждой, кроме того, они хорошо защищают от ветра, а специальная обработка делает их неуязвимыми перед дождем.