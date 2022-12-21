ВЕСНА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ: Geox представил новую коллекцию Весна-Лето 2023

Итальянский бренд Geox в сотрудничестве со знаменитой актрисой театра и кино Юлией Высоцкой представляет совместную капсульную коллекцию женской обуви и аксессуаров сезона Весна – Лето 2023. Итальянская компания Geox с гордостью объявляет амбассадора бренда в России — актрису театра и кино, известную телеведущую Юлию Высоцкую. Наше сотрудничество начинается с уникальной для компании коллаборации: новой коллекции обуви и аксессуаров, над которой дизайнеры Geox работали при непосредственном участии Юлии. Капсула получилась по-итальянски солнечной и яркой, благородной и женственной, стильной и практичной, лаконичной, но изысканной, харизматичной и аристократичной — как и ее идейный вдохновитель. Зная приверженность Юлии самым высоким стандартам качества и комфорта, ее внимание к деталям и ее утонченный стиль, дизайнеры Geox ориентировались на то, чтобы их муза могла носить эту обувь по любому случаю: для вечерних выходов или деловых встреч, прогулок по приморскому променаду или путешествий. Разумеется, при производстве коллекции Geox & Julia Vysotskaya использовались традиционные технологические решения Geox, связанные с дышащими, амортизирующими и водоотталкивающими свойствами моделей.

«Для меня это не просто лестно, я горжусь предложением поучаствовать в создании капсульной коллекции с прекрасным брендом Geox. Краски, которые вы видите в коллекции передают ощущение свежести, тепла и летнего настроения. Обувь Geox – это красиво и удобно. Я наслаждалась процессом разработки коллекции и восхищена результатом. Надеюсь, что и покупательницы оценят ее по достоинству и получат удовольствие от нее», - комментирует Юлия Высоцкая. Капсула появится в магазинах бренда в марте 2023 года.

geox.ru