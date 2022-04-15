VI Фестиваль Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!» — это всегда яркий и незабываемый праздник хорошей песни, высокой поэзии и встречи с популярными авторами и исполнителями, чье творчество так любимо ценителями настоящего доброго искусства.

Вадим и Валерий Мищуки, Вадим Егоров, Александр Щербина, Наталья Кучер, Галина Хомчик, Лариса Брохман, Раиса Нур и другие исполнители авторской песни спели на одной сцене с молодыми яркими представителями новой волны 10 апреля. Среди них — уже ставшая популярной у молодежи группа «Необарды», Петр Корягин, созданная Олегом Митяевым группа «Ирония судьбы», джазовая певица и музыкант Анастасия Иванова.

Фестиваль организован Фондом Олега Митяева в рамках «Марафона авторской песни России 2021 — 2022″ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.