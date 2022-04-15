VI Фестиваль Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!» — это всегда яркий и незабываемый праздник хорошей песни, высокой поэзии и встречи с популярными авторами и исполнителями, чье творчество так любимо ценителями настоящего доброго искусства.Самые знаменитые звезды, классики жанра и молодые, но уже полюбившиеся зрителям яркие представители жанра авторской песни собрались 9 апреля в на сцене Киноклуба «Эльдар» в гала-концерте… Олег Митяев и Марина Есипенко, Александр Суханов, Тимур Шаов, Дмитрий Харатьян, Леонид Сергеев, «Песни нашего века», Ирина Сурина, Галина Хомчик, Татьяна Дрыгина, Роман Ланкин, молодые авторы и исполнители — группа «Ирония судьбы», дуэт «Мезозой», Елена Жилина, группа «Санки».
Вадим и Валерий Мищуки, Вадим Егоров, Александр Щербина, Наталья Кучер, Галина Хомчик, Лариса Брохман, Раиса Нур и другие исполнители авторской песни спели на одной сцене с молодыми яркими представителями новой волны 10 апреля. Среди них — уже ставшая популярной у молодежи группа «Необарды», Петр Корягин, созданная Олегом Митяевым группа «Ирония судьбы», джазовая певица и музыкант Анастасия Иванова.
Фестиваль организован Фондом Олега Митяева в рамках «Марафона авторской песни России 2021 — 2022″ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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