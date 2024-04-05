Виктор Хориняк и Юлия Александрова в семейной комедии «Ждун в кино»

«Ждун в кино», главные роли в картине которой, исполнили:Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов и др.

Премьера фильма состоится 1 января 2025 года.

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу, недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью слышать и понимать друг друга, покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.

Режиссер фильма – Дмитрий Суворов, известный по драме «Одна». Оператор-постановщик проекта – Павел Капинос, знакомый зрителям по таким фильмам, как «Духless 2», «Хардкор», «Номинация», «Беспринципные», «Последний богатырь: Корень зла». В продюсерский состав вошли Максим Рогальский, Василий Ровенский, Дмитрий Суворов, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская.

В широкий прокат картину выпустит кинопрокатная компания «Наше кино».

Картина создается при участии онлайн-кинотеатра Okko.

Продюсеры: Максим Рогальский, Василий Ровенский, Дмитрий Суворов, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская

Режиссёр-постановщик: Дмитрий Суворов

Автор сценария: Наталья Милявская, Дмитрий Суворов, Василий Ровенский

Оператор-постановщик: Павел Капинос

Исполнительный продюсер: Владлена Рекст

Исполнительный продюсер от Okko: Анна Вельяминова

Производство: «Наше кино», кинокомпания «Да продакшен», онлайн-кинотеатр Okko

6+

В ролях: Виктор Хориняк, Юля Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров и Никита Тарасов.