ВИНТАЖ ИЗ 90-Х И СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗЫ: ФЕШН-ПОДИУМ ВЫСТАВКИ "РОССИЯ"

Как развивались модные бренды нашей страны на протяжении последних 20 лет — об этом можно узнать на Международной выставке-форуме "Россия". Здесь открылась зона фешн-подиума.

Для гостей представили элементы одежды от известного модельера Валентина Юдашкина, а также лучших региональных брендов. Тут собраны, например, винтажные платья 90-х, которые до этого никогда не выставлялись. Посетители также могут ознакомиться и с образами из более поздних коллекций.

«Что сейчас происходит — это всё искусство. Пускай наша Россия процветает и наши женщины остаются самыми красивыми на свете», — отметила Марина Юдашкина, представитель дома моды Valentin Yudashkin.