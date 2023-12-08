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Алексей Бобровский

ВИНТАЖ ИЗ 90-Х И СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗЫ: ФЕШН-ПОДИУМ ВЫСТАВКИ "РОССИЯ"

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  • 08 Декабря 202313:55

Как развивались модные бренды нашей страны на протяжении последних 20 лет — об этом можно узнать на Международной выставке-форуме "Россия". Здесь открылась зона фешн-подиума.

Для гостей представили элементы одежды от известного модельера Валентина Юдашкина, а также лучших региональных брендов. Тут собраны, например, винтажные платья 90-х, которые до этого никогда не выставлялись. Посетители также могут ознакомиться и с образами из более поздних коллекций.

«Что сейчас происходит — это всё искусство. Пускай наша Россия процветает и наши женщины остаются самыми красивыми на свете», — отметила Марина Юдашкина, представитель дома моды Valentin Yudashkin.

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