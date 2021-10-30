Винтажные автомобили и мир моды соединились на Porsche Classic Day в Порше Центр Ленинский

Осень – традиционное время для интересных автомобильных мероприятий. 23 октября Порше Центр Ленинский, входящий в состав ГК АВТОDOM отметил свой первый юбилей, в котором приняли участие поклонники марки и ценители классических автомобилей, в том числе члены Porsche Club Moscow. В этот день в дилерском центре состоялся Porsche Classic Day, объединивший классические модели Porsche, коллекцию винтажной одежды, живую музыку и неповторимую атмосферу 70-80 годов прошлого века.

Гости мероприятия познакомились с экспозицией классических автомобилей Porsche, среди которых были модели 70х, 80х и 90х годов: Porsche 912, 911 Targa, 964, 993, 996. Вечер ознаменовался показом мод от бренда De Moi, основанного во Франции, где дебютная коллекция бренда произвела фурор и была распродана за считанные дни. Представленная коллекция отличилась яркими акцентами в классическом и винтажном стиле и отлично дополнила атмосферу праздника. Кроме того, посетители мероприятия приняли участие в интерактивной программе с розыгрышем призов, насладились аутентичной живой музыкой, выступлениями оперной певицы Анастасии Николиной и певицы Юлии Погожевой, пообщались с единомышленниками и приняли участие в викторине по истории бренда Porsche. Победители конкурсов получили ценные подарки и памятные призы от Порше Центр Ленинский.

«Porsche Classic Day – традиционное осеннее мероприятие бренда, и мы рады совместить сразу три события: день рождения Порше Центр Ленинский, выставку легендарных представителей марки и показ мод. Поклонники классических автомобилей Porsche по достоинству оценили аутентичность и сохранность экспонированных моделей и приняли участие в интерактивной программе, сопровождаемой живой музыкой и приятным общением в кругу единомышленников. Мы были рады стать местом притяжения любителей классических моделей Porsche, стильной одежды и отличной музыки», – поделился впечатлениями Дмитрий Баранов, управляющий директор бренда Porsche ГК АВТОDOM.

Партнерами мероприятия выступили: Breitling – швейцарский производитель часов класса «люкс»; шоколадная фабрика Конфаэль, модный журнал Fashion Look Magazine и производитель минеральной воды Petroglyph.