24 июля в Москве и Санкт-Петербурге завершился двухдневный фестиваль VK Fest 2022.

Все эти годы VK Fest проходил в один из уик-эндов в Санкт-Петербурге, но в этом году впервые фестиваль прошел сразу в трех городах одновременно: Санкт-Петербург — Москва — Сириус (Сочи).

Фестиваль продлился два дня и подарил его участникам незабываемые эмоции. Роли ведущих VK Fest в Москве взяли на себя Владимир Маркони, Ида Галич и другие знаменитости. Старт VK Fest 2022 в Москве дала Ольга Бузова, выступившая на синей дорожке в Парке Горького с миксом из своих хитов. Эстафету перехватили Егор Крид, на синей сцене исполнивший хиты "Здравствуйте", We Gotta Get Love и "Отпускаю". Завершился первый день мероприятия двумя феерическими выступлениями - певца JONY и группы "Руки Вверх!".

За два фестивальных дня на музыкальных сценах выступили десятки популярных артистов: «Руки Вверх!», Егор Крид, NILETTO, JONY, The Hatters, HammAli & Navai, ANNA ASTI, Feduk, Баста, Клава Кока, Ёлка, МОТ, SLAVA MARLOW, Jah Khalib, ХЛЕБ, CREAM SODA, Мари Краймбрери и другие. Фестиваль посетили в общей сложности 175 тыс. человек, а за его онлайн-трансляцией наблюдали более 23 млн зрителей.